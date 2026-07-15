Stan Nowy Jork jako pierwszy w USA wprowadził roczny zakaz budowy największych centrów danych sztucznej inteligencji. Gubernatorka Kathy Hochul uzasadnia decyzję obawami o przeciążenie sieci energetycznej, rosnące rachunki za prąd oraz wpływ inwestycji AI na środowisko i mieszkańców.
Jak podała stacja CNBC, decyzja ma dać władzom czas na ocenę wpływu inwestycji na sieć energetyczną, środowisko i mieszkańców.
Kathy Hochul: centra danych AI mogą przeciążyć sieć energetyczną
„Trwa jeden z największych wstrząsów gospodarczych od pokoleń, a być może w historii” – podkreśliła Hochul w wydanym we wtorek oświadczeniu. Centra danych AI „zużywają ogromne ilości energii, realnie grożąc przeciążeniem sieci”, i podnoszą rachunki za prąd - podkreśliła polityczka, deklarując, że nie dopuści do przerzucania tych kosztów na mieszkańców.
Rosnące ceny prądu i wpływ centrów danych AI na środowisko
CNBC zwróciła uwagę, że do rosnącego sprzeciwu wobec nowych inwestycji tego typu przyczynił się fakt, że cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w stanie Nowy Jork wzrosła od 2019 roku średnio o blisko 68 proc. Krytycy wskazują też na wysokie zużycie wody oraz wpływ centrów danych na środowisko.
Ekologowie popierają decyzję. Branża AI ostrzega przed skutkami zakazu
Decyzję Hochul poparły organizacje ekologiczne i część polityków Partii Demokratycznej. Senatorka Kirsten Gillibrand oceniła, że w moratorium chodzi przede wszystkim o zaufanie społeczne. – Zanim pójdziemy naprzód, nasze społeczności potrzebują żelaznych gwarancji, że rachunki za energię nie wzrosną, zasoby wodne będą chronione, a powietrze pozostanie czyste – zaznaczyła.
Przeciwnicy zakazu argumentują, że osłabi on konkurencyjność Nowego Jorku i USA w szybko rozwijającym się sektorze sztucznej inteligencji, a zarazem ograniczy mieszkańcom możliwość przesądzania o takich inwestycjach.
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