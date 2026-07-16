Gazeta Prawna
Kraj

Śmiertelne pobicie Polaka w Bytowie. Ambasador Ukrainy umieścił jednoznaczny wpis

Ukrainian ambassador to Turkiye Vasyl Bodnar
Ambasador Ukrainy zabrał głos po śmiertelnym pobiciu Polaka w Bytowie. „Nie ma zgody”PAP/EPA / AA/ABACA
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:17

Ambasador Ukrainy zabrał głos po tym, jak pobity przez trzech Ukraińców Polak zmarł w szpitalu. Vasyl Bodnar zapewnił, że potępia wszelkie akty przemocy. - Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych aktów przemocy w cywilizowanym społeczeństwie - napisał w mediach społecznościowych.

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- Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywatele Ukrainy w Bytowie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tak brutalnych działań w cywilizowanym społeczeństwie. Nikt nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi! - napisał w mediach społecznościowych Vasyl Bodnar ambasador Ukrainy.

Dyplomata złożył też kondolencje rodzinie ofiary, a drugiej osobie poszkodowanej w wyniku aktu przemocy życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Głos po brutalnym ataku na Polaka zabrał również Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku. Jak napisano na facebookowym profilu pracownicy konsulatu pozostają w szoku po brutalnym akcie przemocy, w wyniku którego życie stracił Polak.

- W imieniu Urzędu Generalnego i całej ukraińskiej społeczności wyrażamy nasze szczere kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim osobom zmarłej. W tym wyjątkowo trudnym czasie, dzielimy wasz ból i smutek. Życzymy również szybkiego powrotu do zdrowia tej rannej kobiety - napisano.

Brutalne pobicie Polaka w Bytowie. Trzej Ukraińcy zostali zatrzymani

Do brutalnego ataku na Polaka doszło w miniony czwartek w samym centrum Bytowa (województwo pomorskie). Trzech napastników w wieku 28, 30 i 37 lat rzuciło się na 36-latka i 44-letnia kobietę. 36-letni Polak doznał na tyle silnych obrażeń, że zmarł w szpitalu. Zaatakowana kobieta wciąż dochodzi do zdrowia.

W sprawie napaści policja zatrzymała trzech obywateli Ukrainy, którzy są o nią podejrzani. Ukraińcom może grozić nawet do 15 lat więzienia.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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