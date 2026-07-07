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Rewolucja w szpitalach? Polacy mają dość. Wiemy, czego żądają od rządu

Korytarz w szpitalu
Polacy chcą państwa, które gwarantuje lekarzom godne zarobki, ale na jasnych i transparentnych zasadachShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaRedaktorka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 10:00

Ochrona zdrowia w Polsce znalazła się pod ścianą. Pacjenci lubią swoich lekarzy, ale negatywnie oceniają system. Mają dość politycznych nominacji w szpitalach, kontraktowej wolnej amerykanki i permanentnego chaosu. A jak oceniają zarobki lekarzy? Są niespodzianki.

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Brutalna prawda o opinii Polaków na temat lekarzy. Wyniki tych badań zaskakują

Wspólny raport Human Answer Institute oraz Centrum im. Adama Smitha, oparty na badaniach przeprowadzonych na panelu Ariadna, rysuje zaskakujące opinie Polaków o opiece medycznej nad Wisłą. Oto kluczowe wnioski, które powinny stać się czerwoną kartką dla rządzących.

Lekarz to nie wróg, wróg siedzi w ministerstwie

W debacie publicznej często próbuje się kreować konflikt na linii pacjent-lekarz. Tymczasem wyniki badań pokazują jednak coś zupełnie odwrotnego. Ponad 60% Polaków deklaruje sympatię do lekarza, z którym widuje się na co dzień w gabinecie. Co ciekawe, wskaźnik ten spada do 50%, gdy chodzi o ogół grupy zawodowej.

Gdzie więc leży prawdziwy problem? Aż 74% ankietowanych bez wahania wskazuje palcem rząd. Niezależnie od opcji politycznej u władzy, Polacy zdają sobie sprawę, że to urzędnicy i politycy odpowiadają za zapaść w szpitalach. Tylko niespełna 38% respondentów wini za ten stan samych lekarzy.

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Koniec z „dorabianiem” na dwa etaty i polityką w szpitalach

Polacy domagają się zmian w organizacji pracy placówek medycznych. Chcą jasnego oddzielenia publicznych pieniędzy od prywatnego biznesu:

  • 70% badanych żąda, aby lekarze w państwowych placówkach pracowali wyłącznie na etatach, a nie na kontraktach (umowach B2B).
  • 58% respondentów opowiada się za całkowitym zakazem łączenia pracy w publicznej służbie zdrowia z praktyką prywatną.

- Szybkie i dobrze wyglądające publicznie wprowadzenie tych rozwiązań bez analizy i przygotowania mogłoby mieć działanie przeciwskuteczne, ale wynik pokazuje fakt, że mamy dość nierówności i cwaniactwa – zaznaczyła Anna Gołębicka, ekonomistka, strateżka i współzałożycielka Human Answer Institute.

To z kolei wymaga natychmiastowego wyrzucenia polityki za drzwi szpitali. Ponad 70% Polaków uważa, że ani dyrektorzy szpitali, ani ordynatorzy i kierownicy oddziałów nie powinni posiadać legitymacji żadnej partii politycznej.

- To nie jest postulat ślepego karania medyków czy zarządzających, lecz uporządkowania reguł gry i oczyszczenia z uprzywilejowania. Polacy oczekują przejścia z zarządzania szpitalami do zarządzania zdrowiem, to oznacza profesjonalizację, depolityzację i odpowiedzialność za efekty leczenia, a nie za utrzymanie poszczególnych instytucji i wpływy – dodaje Gołębicka.

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Ile powinien zarabiać lekarz? Sprawiedliwie, czyli ile?

Debata o zarobkach lekarzy w Polsce zawsze budzi ogromne emocje. Z badania wyłania się jednak dojrzałe podejście społeczeństwa, które szuka balansu między docenieniem wiedzy a pewną sprawiedliwością społeczną. Co to oznacza w praktyce?

Polacy nie chcą biednych lekarzy. Blisko połowa respondentów uważa, że trzykrotność średniej krajowej to uczciwa i godna stawka za ten zawód. Jednocześnie aż 62% badanych opowiada się za wprowadzeniem górnego pułapu, który ukróciłby astronomiczne, skrajnie wysokie zarobki nielicznych medyków. Chodzi o równe reguły gry, a nie o karanie za kompetencje.

Prywatny gabinet jako przymusowa konieczność

Raport brutalnie obnaża fakt, jak bardzo system publiczny jest niewydolny. Do korzystania z prywatnej opieki medycznej przyznaje się aż 73% Polaków. Dla większości nie jest to jednak luksusowy wybór, a konieczność z uwagi na kolejki do specjalistów na NFZ.

W efekcie to na barki pacjenta spada cała logistyka i koordynacja własnego leczenia. Ponad 41% respondentów posuwa się nawet do postulatu, żeby NFZ całkowicie zakazać kontraktowania usług w prywatnych podmiotach, co miałoby ukrócić tzw. „rodzynkowanie”, czyli wybieranie przez prywatne firmy tylko najbardziej opłacalnych procedur medycznych.

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Czego żądają Polacy? Krótka lista oczekiwań

Nowy kontrakt społeczny, którego domagają się Polacy, można zamknąć w kilku prostych punktach. Respondenci chcą państwa, które:

  • Gwarantuje lekarzom godne zarobki, ale na jasnych i transparentnych zasadach.
  • Odpolityczni dyrekcje szpitali i postawi na profesjonalnych menedżerów.
  • Postawi na jakość i efekty leczenia, a nie na liczbę „odhaczonych” porad w statystykach.
  • Wyznaczy grubą i czytelną linię między sektorem publicznym a prywatnym.

Zobacz także: Łączenie pracy w NFZ i prywatnie. Lekarze są za przejrzystością, ale nie zakazami

Źródło: gazetaprawna.pl

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