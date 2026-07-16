Obie usługi posiadają moc prawną – gwarantują identyfikację nadawcy i odbiorcy oraz potwierdzenie czasu doręczenia, w odróżnieniu od zwykłego e-maila. Eliminują konieczność odbioru awiza i wizyty na poczcie.

Czy to koniec z awizem? Już jest aplikacja mobilna Poczta Polska z dostępem do bezpłatnych e-Doręczeń i komercyjnych e-Poleconych

Wszystkie cyfrowe listy polecone we własnym telefonie. Odbieranie, nadawanie i przeglądanie przesyłek urzędowych i prywatnych dostępne są teraz całą dobę z każdego miejsca. Poczta Polska zaprezentowała właśnie aplikację z dostępem do bezpłatnych e-Doręczeń i komercyjnych e-Poleconych. Wdrożenie to jest kolejnym ułatwieniem codziennych czynności klientom narodowego operatora.

Ważne Codziennie każdy z nas ma mnóstwo spraw do załatwienia, ceni swój czas i nie lubi tracić go na urzędowe lub administracyjne formalności. Dlatego administracja publiczna i firmy powinny dostosowywać się do trybu życia obywateli i wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Pomoże w tym nowa aplikacja mobilna „Poczta Polska”.

- Udostępnienie aplikacji „Poczta Polska” to kolejny ważny krok mający na celu ułatwianie codziennych czynności klientom indywidualnym i biznesowym - mówi Kinga Dobrzyń, Dyrektor Biura Produktów Cyfrowych w Poczcie Polskiej. - Użytkownicy będą mieli dostęp do swoich cyfrowych listów poleconych, szczególnie do e-Poleconego, czyli usługi pozwalającej na kontakt z firmami oraz osobami prywatnymi. Stosowanie aplikacji pozwoli znacząco oszczędzać czas potrzebny na nadawanie tradycyjnej korespondencji lub odbieranie awiza.

Skrzynka doręczeń oraz usług e-Poleconych i e-Doręczeń

Pierwszy etap wdrożenia aplikacji to dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-Poleconych i e-Doręczeń. Czym różnią się obie te kategorie?

Pierwszy z nich to komercyjny cyfrowy list polecony wysyłany między firmami, osobami prywatnymi lub między firmami a osobami prywatnymi. E-Doręczenie zapewnia komunikację z urzędami.

Obie usługi pozwalają odbierać korespondencję elektronicznie, bez konieczności wizyty w placówce pocztowej. Zapewniają identyfikację nadawcy i odbiorcy, dowody wysłania i odbioru, potwierdzenie dokładnego czasu każdego zdarzenia w procesie, dzięki czemu mają moc prawną w przeciwieństwie do zwykłego e-maila. Dostawcą usług jest Poczta Polska.

Aplikacja oferuje nieograniczony dostęp przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i bezpłatne powiadomienia o każdej nowej przesyłce

Za pomocą zainstalowanej w smartfonie nowej aplikacji można nadawać i odbierać cyfrowe listy polecone bez wychodzenia z domu. Aplikację można ściągnąć za darmo ze sklepu Play i App Store. To proste i oferujące dużo opcji rozwiązanie przeznaczone dla obywateli, przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czy to koniec z awizem? Już jest aplikacja mobilna Poczta Polska z dostępem do bezpłatnych e-Doręczeń i komercyjnych e-Poleconych. Kolejny etap rozwoju aplikacji to dalsze udostępnianie pozostałych usług pocztowych

Aby maksymalnie ułatwić klientom codzienne czynności, do aplikacji Poczta Polska będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo umożliwi ona korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i z e-usług. Dzięki temu różne rodzaje usług pocztowych będzie można obsługiwać w prosty i bezpieczny sposób za pomocą jednej aplikacji na własnym telefonie.

Źródło: Poczta Polska S.A.