Microsoft zakręca kurek. Czy Twoja firma jest na to gotowa?

Microsoft właśnie rzucił rynkowi kolejne wyzwanie. Już 13 października 2026 roku oficjalnie zakończy się wsparcie dla popularnego w Polsce pakietu Office 2021 oraz wybranych edycji systemu Windows 11.

Dla tysięcy firm w Polsce brzmi to jak wyrok oznaczający przymusową przesiadkę na drogie abonamenty. Czy rzeczywiście trzeba szykować budżet na kolejny wydatek? Okazuje się, że niekoniecznie. Zamiast paniki, eksperci widzą w tej dacie ogromną szansę na optymalizację kosztów i porządki w firmowej infrastrukturze IT.

Microsoft nagle przestanie działać? Dementujemy największy mit

Niektórzy przedsiębiorcy błędnie zakładają, że po przekroczeniu daty granicznej komputery nagle zgasną, a arkusze kalkulacyjne przestaną się otwierać lub zapisywać. Nic bardziej mylnego. Systemy operacyjne i aplikacje biurowe będą działać dokładnie tak samo, jak dzień wcześniej.

Co zatem oznacza brak wsparcia? Kluczowa zmiana dotyczyć będzie bezpieczeństwa i niektórych funkcji:

Brak tarcz obronnych: Producent przestaje łatać nowo wykryte luki bezpieczeństwa (brak aktualizacji security ).

Producent przestaje łatać nowo wykryte (brak ). Zamrożenie funkcji: Oprogramowanie nie otrzyma już żadnych nowych narzędzi ani ulepszeń.

Oprogramowanie nie otrzyma już żadnych nowych narzędzi ani ulepszeń. Samotność w sieci: Standardowa pomoc techniczna Microsoft przestaje dla tych wersji istnieć.

To oznacza, że prawdziwym wyzwaniem nie jest sprawność samego programu, ale zmiana polityki bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w firmie.

- Moment zakończenia wsparcia może stać się dla organizacji okazją do wzmocnienia strategii IT. Łącząc tradycyjne modele licencjonowania z nowoczesnymi technologiami, można utrzymać bezpieczeństwo i zgodność, a jednocześnie efektywnie wykorzystywać inwestycje w środowisko informatyczne - mówi Jan Lewandowski, Partner Manager w Forscope.

Pułapka abonamentu. Dlaczego masz płacić co miesiąc za Microsoft?

Większość firm traktuje decyzje Microsoftu zero-jedynkowo: koniec wsparcia = musimy kupić nowe. W efekcie bezrefleksyjnie przechodzą na kosztowne modele subskrypcyjne. Tymczasem warto zadać sobie proste pytanie: do czego pracownicy właściwie używają tych narzędzi?

Jeśli zespół wykorzystuje Worda czy Excela głównie do tworzenia prostych dokumentów, analizowania tabel i otwierania standardowych plików, najnowsza wersja w chmurze może być po prostu zbędnym luksusem. Jak donoszą eksperci, zamiast rewolucji, znacznie lepszym rozwiązaniem jest chłodna analiza realnych potrzeb użytkowników oraz ocena faktycznego ryzyka bezpieczeństwa IT w danym środowisku.

Sprytny unik przed drożyzną. 3 legalne sposoby na tańsze oprogramowanie

Jak zatem utrzymać stabilność i bezpieczeństwo systemów bez wydawania fortuny? Na rynku istnieją sprawdzone alternatywy:

Wersje o wydłużonej żywotności (LTSC): Specjalne edycje systemów (np. Windows LTSC ), które z założenia są projektowane z myślą o wieloletnim, stabilnym działaniu w krytycznych środowiskach.

Specjalne edycje systemów (np. ), które z założenia są projektowane z myślą o wieloletnim, stabilnym działaniu w krytycznych środowiskach. Alternatywne tarcze bezpieczeństwa: Rozwiązania takie jak płatne programy rozszerzonego wsparcia czy tzw. micro-patching , które zabezpieczają luki w starszym oprogramowaniu bez konieczności jego natychmiastowej wymiany.

Rozwiązania takie jak płatne programy czy tzw. , które zabezpieczają luki w starszym oprogramowaniu bez konieczności jego natychmiastowej wymiany. Rynek wtórny i licencje wieczyste: Zamiast wiązać się dożywotnim abonamentem, firmy mogą jednorazowo zakupić legalne, używane licencje wieczyste z drugiej ręki. Pod warunkiem posiadania pełnej dokumentacji i zgodności prawnej, pozwala to na rozłożenie modernizacji IT w czasie i pełną kontrolę nad kosztami.

Zamiast paniki – darmowy audyt. Jak obrócić decyzję giganta na własną korzyść?

Zamiast bać się 13 października, warto potraktować tę datę jako darmowy audyt technologiczny. To idealny moment na przegląd sprzętu, weryfikację posiadanych licencji i realne oszacowanie, które systemy wymagają natychmiastowego odświeżenia, a które mogą bezpiecznie służyć firmie przez kolejne lata.

- Koniec wsparcia nie oznacza końca oprogramowania. Oznacza jedynie zakończenie opieki ze strony producenta. Od tego momentu organizacje potrzebują jasno określonej strategii, która pozwoli zdecydować, co zachować, co zmodernizować i za co rzeczywiście warto płacić – dodaje Jan Lewandowski.

Ostatecznie klucz do sukcesu leży w elastyczności. Współczesny biznes nie musi ślepo podążać za każdym cyklem wydawniczym gigantów technologicznych. Najważniejsze to precyzyjnie określić własne ryzyko i płacić tylko za to, co naprawdę generuje wartość dla przedsiębiorstwa.