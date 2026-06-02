Pracodawca nie może już tego zrobić. Tysiące Polaków nie zna swoich praw

Pracodawca nie może już tego zrobić w 2026 roku. Tysiące Polaków nie zna swoich praw, a obowiązują już od 6 miesięcy. Kodeks pracy chroni pracowników i nakłada nowe obowiązki na pracodawców. Czego dotyczą?
Pracodawca nie może już tego zrobić
Ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 807), która weszła w życie w grudniu 2025 r., zakazuje pracodawcy zadawania pytań o poprzednie wynagrodzenie kandydata do pracy podczas procesu rekrutacyjnego. Dotychczas Kodeks pracy nie zawierał regulacji o tego typu zakazie i rzeczywiście dochodziło do sytuacji wypytywania przez rekruterów o poprzednie zatrudnienie i zarobki.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 221 §1 Kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
- imię (imiona) i nazwisko;
- datę urodzenia;
- dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
- wykształcenie;
- kwalifikacje zawodowe;
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia, z wyłączeniem informacji o wynagrodzeniu w obecnym stosunku pracy oraz w poprzednich stosunkach pracy.
Tysiące Polaków nie zna swoich praw
Zmiany w Kodeksie pracy polegały również na dodaniu art. 183ca. Niestety mimo upływu kilku miesięcy, tysiące Polaków wciąż nie zna swoich praw. Według nowelizacji kodeksowej osoba ubiegająca się o zatrudnienie na danym stanowisku otrzymuje od pracodawcy informację o wynagrodzeniu, jego początkowej wysokości lub jego przedziale - opartym na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci, oraz odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania (w przypadku gdy pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania). Ustawodawca traktując o wynagrodzeniu bierze pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Informacja od pracodawcy powinna obejmować oczywiście wynagrodzenie na stanowisku, na którym ma zostać zatrudniony kandydat do pracy.
Co więcej, pracodawca przekazuje wskazane dane z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z nimi, w postaci papierowej lub elektronicznej, osobie ubiegającej się o zatrudnienie. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie świadomych i przejrzystych negocjacji. Dopuszcza się przekazanie informacji już w ogłoszeniu o pracę, ale nie jest to jedyna możliwość spełnienia obowiązku pracodawcy. Może poinformować kandydata przed rozmową kwalifikacyjną (jeśli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie przekazał tych informacji w ogłoszeniu) lub przed nawiązaniem stosunku pracy.
Neutralne stanowiska pracy w ogłoszeniu o pracę
Dodatkowo nowe przepisy nakazują używania neutralnych pod względem płci nazw stanowisk pracy w ogłoszeniach o pracę, a sam proces rekrutacyjny musi przebiegać w sposób niedyskryminujący.
Nowe przepisy mają na celu zachowanie przejrzystości wynagrodzeń, równości i niedyskryminacji w rekrutacji, a także ochronę danych osobowych dotyczących wysokości wynagrodzenia kandydatów do pracy. Stanowią wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy o transparentności płac.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 807)
