Prezydent podpisał nowelizację ustawy o radcach prawnych. Będą wyższe kary i nowe uprawnienia

Wyższe kary za bezprawne używanie tytułu radcy prawnego

W opublikowanym na X oświadczeniu prezydent powiedział, że nowela porządkująca wykonywanie zawodu radcy prawnego zawiera „zmiany techniczne, ale ważne dla bezpieczeństwa prawnego obywateli”, które „wzmacniają ochronę tajemnicy zawodowej, poprawiają funkcjonowanie samorządu zawodowego i dostosowują przepisy do współczesnych realiów”.

Nowelizacja wprowadza karę grzywny od 5 tys. do 200 tys. zł albo kary ograniczenia wolności dla tych, którzy posługują się tytułem zawodowym radcy prawnego, nie mając do tego odpowiednich uprawnień.

Zakłada również objęcie ochroną prawną oznaczenia kancelarii radców prawnych – dotychczas objęty był nią tylko tytuł zawodowy radcy prawnego – oraz taką samą karę (od 5 tys. do 200 tys. zł, albo karę ograniczenia wolności) za nieuprawnione posługiwanie się tym oznaczeniem.

Ochrona kancelarii radców prawnych i nowe sankcje

Nowela przewiduje także możliwość jednoczesnego nałożenia na osobę, która w sposób nieuprawniony posługuje się tytułem radcy prawnego lub oznaczeniem kancelarii radców prawnych, zarówno kary grzywny, jak i ograniczenia wolności.

Nowelizacja zawiera szczegóły dotyczące tymczasowego zawieszenia radcy prawnego w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie jego niezdolności do wykonywania zawodu. Poza tym dookreśla możliwość odwołania się przez radcę od takiej decyzji.

Zdalne posiedzenia samorządu i grupowe ubezpieczenie OC

Nowe przepisy umożliwiają zdalne odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał przez: organy samorządowe, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz prezydia rad okręgowych izb radców prawnych. Warunkiem pozostaje, że uchwały na takich posiedzeniach będą podejmowane w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków.

Co istotne, nowelizacja umożliwia także Krajowej Izbie Radców Prawnych zawieranie na rzecz radców prawnych grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto okręgowe izby radców prawnych otrzymały uprawnienia organizacji pozarządowej lub społecznej, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony niezależności radców prawnych i tajemnicy zawodowej, w postępowaniach cywilnym, karnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z nowelizacją uprawnienia organizacji pozarządowej w postępowaniach mają także przysługiwać Krajowej Izbie Radców Prawnych - w tym przypadku w zakresie jej zadań polegających na ochronie autonomii i niezależności samorządu.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego i Kodeksem postępowania karnego, organizacje pozarządowe, w zakresie swoich zadań statutowych, mogą - za pisemną zgodą danej osoby - wytaczać powództwa czy też przystępować do toczącego się już postępowania oraz być dopuszczone do udziału w postępowaniu za zgodą przynajmniej jednej ze stron. Sąd może też, pomimo braku zgody żadnej ze stron, dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie, jeżeli „leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości”.

Sejm uchwalił nowelę 17 kwietnia, 7 maja została ona przyjęta przez Senat, który zgłosił kilka poprawek. Zostały one zaakceptowane przez Sejm w połowie maja. Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

