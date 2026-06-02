NBP utrzymuje stopy procentowe bez zmian. RPP zdecydowała

dzisiaj, 15:46

Rada Polityki Pieniężnej zakończyła wtorkowe posiedzenie decyzją o pozostawieniu stóp procentowych NBP bez zmian. Główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski we wtorkowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc. (PAP)

Źródło: PAP

