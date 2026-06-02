Prezydenckie weto objęło ustawę z 15 maja 2026 r. dotyczącą zmian w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Nowelizacja miała rozszerzyć zakres działania systemu SENT, który od lat stanowi jedno z głównych narzędzi państwa w walce z wyłudzeniami podatkowymi i szarą strefą w obrocie tzw. towarami wrażliwymi.

System SENT został uruchomiony w 2017 r. i początkowo obejmował przede wszystkim przewóz paliw, alkoholu skażonego, suszu tytoniowego czy olejów smarowych. W kolejnych latach katalog monitorowanych produktów był stopniowo rozszerzany. Według danych Ministerstwa Finansów rozwiązanie przyczyniło się do ograniczenia luki podatkowej i utrudniło działalność grupom zajmującym się oszustwami VAT.

Karol Nawrocki uznał jednak, że proponowane przepisy zbyt mocno obciążały legalnie działających przedsiębiorców. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że państwo nie powinno przerzucać na firmy kosztów walki z przestępczością podatkową. Według prezydenta kolejne obowiązki sprawozdawcze, formularze i procedury administracyjne mogą szczególnie dotknąć sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy w centrum argumentacji prezydenta

Kancelaria Prezydenta zwróciła uwagę, że to właśnie małe i średnie firmy tworzą większość miejsc pracy w Polsce oraz odpowiadają za rozwój wielu lokalnych społeczności. W ocenie głowy państwa każda nowa regulacja oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe koszty, konieczność poświęcenia czasu na spełnienie wymogów administracyjnych oraz ryzyko popełnienia błędów skutkujących sankcjami.

Prezydent podkreślił również, że polska gospodarka potrzebuje przede wszystkim deregulacji, a nie dalszego rozbudowywania obowiązków nakładanych na firmy. W komunikacie kancelarii znalazło się także stwierdzenie, że prezydent „nie jest notariuszem rządu”, a jego rolą pozostaje ocena ustaw pod kątem interesu obywateli i przedsiębiorców.

Weto oznacza, że ustawa wróci teraz do Sejmu. Aby odrzucić sprzeciw prezydenta, potrzebna byłaby większość trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pięć ustaw z podpisem Karola Nawrockiego

Mimo weta wobec projektu dotyczącego SENT, prezydent zdecydował się podpisać pięć innych ustaw. Jedna z nich dotyczy ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt objętych ochroną gatunkową w sytuacjach zagrożenia dla ludzi. Według Karola Nawrockiego nowe rozwiązania są odpowiedzią na obawy mieszkańców terenów, gdzie dochodzi do coraz częstszych spotkań z dużymi drapieżnikami, zwłaszcza w Bieszczadach i na Podkarpaciu.

Podpisane zostały również przepisy dotyczące systemu umów elektronicznych oraz elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej. Zmiany wpisują się w szerszy proces cyfryzacji usług publicznych i procedur administracyjnych.

Kolejna zaakceptowana ustawa odnosi się do zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Kancelaria Prezydenta podkreślała, że nowe regulacje mają charakter techniczny, ale jednocześnie wzmacniają bezpieczeństwo prawne obywateli oraz ochronę tajemnicy zawodowej.

Krajowy rejestr psów i kotów z uwagami prezydenta

Wśród podpisanych aktów prawnych znalazła się także ustawa tworząca krajowy rejestr psów i kotów. Celem nowych przepisów jest stworzenie jednolitej bazy danych zwierząt domowych, która ma ułatwić ich identyfikację oraz ograniczyć problem zaginięć i porzuceń. Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele odrębnych rejestrów prowadzonych przez różne podmioty, co utrudnia szybkie odnalezienie właściciela zwierzęcia.

Jednocześnie Karol Nawrocki zwrócił uwagę na kilka kwestii wymagających korekt. Wskazał między innymi na konieczność ponownego przeanalizowania wysokości kar za brak oznakowania zwierząt. Według prezydenta obecnie przewidziane sankcje są zbyt wysokie. Zaapelował również o dopracowanie zasad przenoszenia danych z istniejących baz do nowego rejestru podczas okresu vacatio legis.