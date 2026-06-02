Minimalna krajowa w 2027 roku. Rząd wskazuje nową kwotę i stawkę godzinową

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:16

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że przedstawi Radzie Ministrów propozycję ustalenia płacy minimalnej w 2027 roku na poziomie 4986 zł oraz minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 32,60 zł. Oznacza to podwyżkę o 180 zł (3,7 proc.) oraz o 1,20 zł (3,8 proc.) – przekazał PAP resort pracy.

Konsultacje i termin decyzji Rady Ministrów

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów do 15 czerwca ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Projekt resortu pracy w tej sprawie ma być przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, którego posiedzenie zaplanowano na środę.

Mechanizm ustalania płacy minimalnej w Polsce

Ministerstwo podkreśliło, że proponowana kwota 4986 zł to 50 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027, które ma wynieść 9971 zł.

„Według stanowiska resortu rodziny, pracy i polityki społecznej płaca minimalna powinna stanowić co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce. Warunek ten był spełniony w roku 2026. Ministerstwo będzie zabiegać o to, żeby było tak także w roku 2027” – zaznaczyło MRPiPS.

Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego

Ostatecznie to Rada Ministrów przedstawi RDS propozycję w tej sprawie. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ we wspólnym stanowisku zaproponowały, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło co najmniej 5200 zł brutto. Związki zawodowe podkreślają, że proponowane wskaźniki mają na celu ochronę poziomu życia pracowników i emerytów wobec rosnących kosztów utrzymania oraz sytuacji gospodarczej kraju.

Z kolei strona pracodawców chce, by wzrost płacy minimalnej w 2027 r. opierał się na wskaźniku wynikającym z obecnie obowiązującej ustawy.

Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się jednak dodatku stażowego, dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej oraz dodatku za pracę w nocy.

Karolina Kropiwiec (PAP)

Źródło: PAP

