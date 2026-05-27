Pierwsza praca po studiach. Czy muszę pracować 10 lat, żeby mieć dłuższy 26-dniowy urlop wypoczynkowy?

Dłuższy urlop wypoczynkowy po 10 latach

Każdego roku kalendarzowego pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i nie może się zrzec tego prawa (art. 152 Kodeksu pracy). Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą wymiaru urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat należy mu się 20 dni urlopu. Natomiast zatrudnienie co najmniej 10-letnie uprawnia do 26 dni urlopu. Dobra informacja jest taka, że do wskazanego okresu wlicza się poprzednie zatrudnienia i to bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jednakże w przypadku jednoczesnego pozostawania w co najmniej dwóch stosunkach pracy zalicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, ale tylko w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

Oczywiście w przypadku zatrudnienia na niepełny etat wymiar urlopu proporcjonalnie obniża się do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Jeśli w obliczeniach wyjdzie niepełny dzień urlopu, zaokrągla się go w górę do pełnego dnia.

Pierwsza praca po studiach a urlop wypoczynkowy

W dzisiejszych czasach rozpoczęcie kariery zawodowej często przesuwa się aż do momentu ukończenia studiów wyższych. Czy to oznacza, że osoba w wieku 24 lat (po 5-letnich studiach magisterskich) musi przepracować 10 lat, aby uzyskać prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego? Na szczęście dla tych osób nie. W przeciwnym razie dopiero w wieku około 34 lat mogłyby liczyć na dłuższy urlop wypoczynkowy. Tymczasem Kodeks pracy do stażu, od którego zależy długość urlopu, zalicza okresy nauki. Granica 10 lat zostanie więc przekroczona, gdy przeliczony czas nauki zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy oraz okres pracy po studiach łącznie wyniosą 10 lat. Poniżej znajduje się sposób liczenia lat do stażu urlopowego dla konkretnych szkół ukończonych przez pracownika.

Pierwsza praca wiąże się również z odmienną metodą nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego. W świetle art. 153 §1 Kodeksu pracy pracownik w pierwszym roku kalendarzowym pierwszego zatrudnienia uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zwykle będzie to 1/12 z 20 dni urlopowych po każdym przepracowanym miesiącu w roku podjęcia pracy. Od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego nabędzie już pełną pulę dni urlopowych (20).

Przykład Ewelina M. po studiach magisterskich podejmuje po raz pierwszy zatrudnienie na umowę o pracę w dniu 1 czerwca 2026 r. Wcześniej nie pracowała zarobkowo. Po ukończeniu studiów do stażu urlopowego liczy jej się 8 lat, a więc ma prawo do 20 dni urlopu w skali roku. Jednak do końca 2026 r. będzie nabywała prawo do 1/12 z 20 dni urlopu (1,66 dnia - zaokrągla się w górę do 2 dni) po każdym miesiącu pracy. Pierwszy urlop będzie mogła wykorzystać w lipcu 2026 r. w wymiarze 2 dni.

Okresy nauki wliczone do stażu urlopowego

Okresy nauki, które liczy się do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego reguluje art. 155 Kodeksu pracy. Nie sumuje się ich, a więc bierze się pod uwagę ukończoną szkołę, która przyznaje największą liczbę lat. Należy podkreślić, że wyliczone lata dotyczą wyłącznie ukończenia szkoły. Uczęszczanie do danego rodzaju placówki po rezygnacji z dalszego nauczania nie uprawnia do doliczenia tego okresu do stażu urlopowego. Ile lat do stażu pracy nalicza się z tytułu ukończenia poszczególnych szkół? Oto lista:

zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średnia szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata, szkoła policealna – 6 lat, szkoła wyższa – 8 lat.

Pobieranie nauki w tym samym czasie, co okres zatrudnienia, dolicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W związku z podanym przelicznikiem nauki na lata stażu urlopowego ukończenie studiów przyznaje aż 8 lat. Oznacza to, że po studiach wystarczy przepracować 2 lata, aby nabyć prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego.