Najdroższe nieruchomości oferowane przez Agencję Mienia Wojskowego znajdują się w Warszawie. Ceny wywoławcze mieszkań wahają się tam od niespełna 14 tys. do około 20 tys. zł za metr kwadratowy, przy czym większość ofert mieści się w przedziale około 15 tys. zł za mkw.

Jednym z przykładów jest lokal na warszawskiej Woli o powierzchni 18 mkw. Cena wywoławcza wynosi 300 tys. zł. Mieszkanie obejmuje pokój, kuchnię, korytarz i łazienkę. Lokal nie posiada balkonu ani przypisanej piwnicy, a przyszły właściciel musi liczyć się z koniecznością przeprowadzenia remontu. Zaletą jest pełne uzbrojenie w podstawowe instalacje, w tym elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

W ofercie znajduje się także mieszkanie na warszawskiej Białołęce. Lokal o powierzchni 43 mkw. wystawiono za 600 tys. zł. Także w tym przypadku nabywca powinien uwzględnić dodatkowe koszty związane z modernizacją i remontem nieruchomości.

Tańsze mieszkania we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie

Znacznie korzystniej prezentują się ceny w innych dużych miastach. We Wrocławiu stawki wywoławcze mieszkań oferowanych przez AMW wynoszą około 7 tys. zł za metr kwadratowy. W Poznaniu ceny sięgają średnio około 11,5 tys. zł za mkw., natomiast w Szczecinie można znaleźć lokale wycenione na 5,5-6 tys. zł za metr kwadratowy.

Różnice pokazują, że wojskowe nieruchomości nie stanowią jednej grupy cenowej. Duże znaczenie ma lokalizacja, standard budynku oraz stan techniczny konkretnego lokalu.

Mieszkania za mniej niż 2 tysiące złotych za metr

Największe zainteresowanie mogą budzić oferty z mniejszych miejscowości. Jednym z przykładów jest lokal w Mirosławcu Górnym na Pomorzu Zachodnim. Mieszkanie o powierzchni niemal 49 mkw. zostało wystawione z ceną wywoławczą 88 tys. zł, co oznacza stawkę poniżej 2 tys. zł za metr kwadratowy.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz toalety. Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 6,74 mkw. Budynek został wybudowany w 1954 roku i jest całkowicie podpiwniczony. Rozkładowy układ pomieszczeń sprawia, że każde z nich posiada osobne wejście z przedpokoju.

Tak atrakcyjne ceny nie są jednak przypadkowe. W mniejszych miejscowościach popyt na nieruchomości jest znacznie niższy niż w największych aglomeracjach. Dodatkowo część lokali wymaga modernizacji, co wpływa na wycenę przygotowaną przed przetargiem.

Wadium i przetarg decydują o ostatecznej cenie

Kupno nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego nie odbywa się na zasadzie zwykłej sprzedaży. Podstawową formą zbycia są przetargi. Oznacza to, że cena widoczna w ogłoszeniu jest jedynie kwotą wywoławczą. Ostateczna wartość nieruchomości zależy od liczby zainteresowanych i przebiegu licytacji.

Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium, które zazwyczaj wynosi od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej. Jeżeli uczestnik wygra przetarg, wpłacona kwota zostaje zaliczona na poczet zakupu. W przypadku przegranej pieniądze są zwracane. Inaczej wygląda sytuacja osoby, która wygra licytację, ale zrezygnuje z podpisania umowy – wtedy wadium przepada.

Stan techniczny nieruchomości pod lupą kupujących

Eksperci rynku nieruchomości od lat zwracają uwagę, że przy zakupie mieszkań z przetargów publicznych kluczowe znaczenie ma dokładna analiza dokumentacji. Cena wywoławcza może wyglądać atrakcyjnie, jednak koszt remontu bywa liczony w dziesiątkach tysięcy złotych.

Przed przystąpieniem do licytacji warto sprawdzić stan prawny nieruchomości, dostępność księgi wieczystej, ewentualne obciążenia oraz rzeczywisty stan techniczny budynku. Agencja Mienia Wojskowego publikuje w ogłoszeniach fotografie, dokumentację oraz terminy oględzin, dzięki czemu potencjalni nabywcy mogą wcześniej ocenić opłacalność inwestycji.

Q & A – sprzedaż mieszkań przez Agencję Mienia Wojskowego

Kto sprzedaje te mieszkania?

Nieruchomości wystawia na sprzedaż Agencja Mienia Wojskowego (AMW), która zarządza majątkiem Skarbu Państwa pozostającym w dyspozycji wojska.

Jakie nieruchomości można kupić?

W ofercie znajdują się mieszkania, domy oraz nieruchomości gruntowe. Lokale dostępne są zarówno w dużych miastach, jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Szczecin, jak również w mniejszych miejscowościach.

Ile kosztują mieszkania od wojska?

Ceny są bardzo zróżnicowane. W Warszawie ceny wywoławcze mieszkań sięgają nawet około 20 tys. zł za metr kwadratowy. Z kolei w Mirosławcu Górnym mieszkanie o powierzchni blisko 49 mkw. wystawiono za 88 tys. zł.

Czy cena podana w ogłoszeniu jest ostateczna?

Nie. Cena widoczna w ogłoszeniu jest ceną wywoławczą. Ostateczna kwota zależy od przebiegu przetargu i liczby zainteresowanych kupujących.

Czy każdy może wziąć udział w przetargu?

Tak. Przetargi organizowane przez AMW są co do zasady otwarte dla osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy spełnią warunki określone w ogłoszeniu.

Co to jest wadium?

Wadium to zabezpieczenie wpłacane przed przystąpieniem do przetargu. Najczęściej wynosi od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej nieruchomości.

Co dzieje się z wadium po zakończeniu przetargu?

Jeżeli uczestnik nie wygra licytacji, wadium jest zwracane. W przypadku zwycięzcy przetargu kwota zostaje zaliczona na poczet zakupu nieruchomości.

Czy można stracić wpłacone wadium?

Tak. Jeśli osoba wygra przetarg, a następnie zrezygnuje z podpisania umowy kupna, wadium przepada.

Dlaczego niektóre mieszkania są tak tanie?

Niska cena często wynika z lokalizacji, wieku budynku lub stanu technicznego lokalu. Wiele nieruchomości wymaga przeprowadzenia remontu.

Gdzie sprawdzić aktualne oferty?

Aktualne ogłoszenia publikowane są na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego. Można tam znaleźć zdjęcia, opisy lokali, ceny wywoławcze, terminy przetargów oraz informacje o stanie prawnym nieruchomości.

Czy przed zakupem można obejrzeć mieszkanie?

Tak. AMW zazwyczaj wyznacza terminy oględzin, podczas których zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem technicznym nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu.

Na co szczególnie zwrócić uwagę przed licytacją?

Warto sprawdzić stan techniczny lokalu, koszty ewentualnego remontu, stan prawny nieruchomości, wpisy w księdze wieczystej oraz lokalne ceny mieszkań, aby ocenić opłacalność zakupu.