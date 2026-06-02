Sprawa dotyczy okresu, kiedy Patryk Jaki pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy ma wskazywać, że Jaki zastępując ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących Służby Więziennej miał dopuścić się przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków.

Jaki miał wpływać na decyzję dotyczącą polityki kadrowej Służby Więziennej

Według komunikatu Prokuratury Krajowej Patryk Jaki pracując jako wiceminister sprawiedliwości miał wydać Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej polecenie, które doprowadziło do bezpodstawnych i niezgodnych z prawem decyzji personalnych wobec jednego z funkcjonariuszy tej służby.

Według śledczych to działanie miało na celu zapewnienie rzeczonemu funkcjonariuszowi wyższe uposażenie, a także gwarancję powrotu na stanowisko lub równorzędne po zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zaznacza, że decyzje dotyczące awansu tego funkcjonariusza podejmowane były wtedy, gdy toczyło się wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Zdaniem śledczych decyzje kadrowe, które podejmowało kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej na polecenie ówczesnego wiceministra Jakiego zostały wydane bez spełnienia ustawowych przesłanek. Prokuratura wskazuje, że te decyzje naruszyły obowiązujące przepisy prawa, czego skutkiem było uzyskanie przez funkcjonariusza Służby Więziennej nieuprawnionego awansu oraz wyższego uposażenia.

W ocenie organów ścigania takie działania podważały prawidłowe, zgodne z prawem oraz oparte na obiektywnych kryteriach funkcjonowanie polityki kadrowej Służby Więziennej, a tym samym godziły w interes publiczny.