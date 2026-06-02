Becikowe w wysokości 1000 zł, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, choć obowiązuje w całej Polsce, w praktyce dostępne jest wyłącznie dla dość wąskiej grupy rodziców. Kryterium dochodowe jest na tyle wyśrubowane, że przysługuje nielicznym.

Już od 1 września 2026 r. w Sosnowcu zacznie obowiązywać nowy program wsparcia dla rodzin. W ramach tzw. „Maluszkowego” rodzice będą mogli otrzymać jednorazową zapomogę w wysokości 10 tys. zł. Co istotne, wysokość zarobków nie będzie miała wpływu na prawo do świadczenia.

Samorządy też szukają sposobów na zwiększenie dzietności

Od lat liczba urodzeń w Polsce pozostaje na niskim poziomie, a samorządy coraz częściej decydują się na własne programy zachęcające mieszkańców do zakładania i powiększania rodzin. Choć rodzice mogą korzystać m.in. z programu 800 plus, wiele samorządów uznaje, że potrzebne są dodatkowe formy pomocy finansowej.

Przykładem takich działań jest Sosnowiec, który postanowił uruchomić nowe świadczenie dla rodzin wychowujących dzieci. Program ma być finansowany z budżetu miasta.

Nawet 10 tys. zł za narodziny trzeciego dziecka

Najwyższa kwota wsparcia została przewidziana dla rodzin, w których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Jednorazowa zapomoga wyniesie w takim przypadku 10 tys. zł i będzie wypłacana od 1 września 2026 r.

Taką samą kwotę miasto zamierza przyznawać również przy narodzinach wieloraczków. Świadczenie będzie naliczane na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

Kto otrzyma „Maluszkowe”?

Nowe „Maluszkowe” nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Aby otrzymać pieniądze, konieczne będzie jednak spełnienie dwóch warunków.

Prawo do świadczenia otrzymają rodzice, którzy:

mieszkają razem z dziećmi na terenie Sosnowca,

posiadają ważną Sosnowiecką Kartę Miejską.

To właśnie te kryteria będą decydowały o możliwości uzyskania wsparcia finansowego z miejskiego programu.

1000 zł na drugie dziecko

Program nie ograniczy się wyłącznie do rodzin wielodzietnych. Miasto planuje rozszerzenie pomocy również na rodziców, którym urodzi się drugie dziecko.

Od 1 stycznia 2027 r. będzie można otrzymać jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. Takie wsparcie ma przysługiwać także wtedy, gdy jako pierwsze urodzą się bliźnięta.

Jak złożyć wniosek o „Maluszkowe”?

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu

– przekazała Monika Holewa, pełnomocniczka ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Władze Sosnowca podkreślają, że celem programu jest nie tylko pomoc finansowa dla rodzin, ale również przeciwdziałanie problemom demograficznym i zachęcenie mieszkańców do pozostania w mieście. Według szacunków realizacja programu ma kosztować około 200 tys. zł jeszcze w 2026 r., a w kolejnych latach wydatki mogą sięgać około 1,5 mln zł rocznie.