Informacje o sytuacji przekazały litewskie służby, portal Delfi oraz agencja AFP. Według komunikatów służb rano wykryto sygnał radarowy o parametrach typowych dla bezzałogowego statku powietrznego. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO pełniące misję nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich.

Czerwony alert w regionie wileńskim

Litewskie wojsko poinformowało, że w okręgu wileńskim obowiązuje czerwony poziom alertu. Oznacza on bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa lub życia i wiąże się z koniecznością natychmiastowego wykonywania poleceń służb, w tym ukrycia się w schronach lub innych bezpiecznych miejscach.

Mieszkańcy Wilna otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe za pośrednictwem systemu LT-Alert. Litewskie służby zaapelowały o zachowanie spokoju, ale jednocześnie poleciły śledzenie komunikatów kryzysowych i unikanie rozpowszechniania niesprawdzonych informacji.

W innych regionach Litwy obowiązywał niższy, żółty poziom zagrożenia. Oznacza on potencjalne ryzyko i wzmożone monitorowanie sytuacji. W praktyce taki alert ma charakter ostrzegawczy i jest stosowany wtedy, gdy zagrożenie nie zostało jeszcze jednoznacznie potwierdzone.

Zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie

Państwowa spółka „Oro navigacija” poinformowała o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie i jego okolicami. Decyzję podjęto około godziny 10 czasu lokalnego. Ograniczenia miały obowiązywać do odwołania.

Równocześnie wstrzymano funkcjonowanie części transportu publicznego w stolicy Litwy. AFP podała, że mieszkańców wezwano do schronienia się w bezpiecznych miejscach i stosowania się do poleceń służb ratunkowych.

Litewska policja przekazała portalowi Delfi, że funkcjonariusze zostali postawieni w stan gotowości i są przygotowani do interwencji. Według części litewskich polityków wydano także zgodę na ewentualne zestrzelenie obiektu, jeśli potwierdzi się zagrożenie.

Myśliwce NATO poderwane po wykryciu sygnału radarowego

Litewskie wojsko poinformowało, że wykryty sygnał radarowy miał cechy charakterystyczne dla bezzałogowej maszyny latającej. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO prowadzące misję Air Policing nad państwami bałtyckimi.

To kolejny podobny incydent w regionie w ostatnich dniach. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wskazało, że sytuacja jest powiązana z wcześniejszymi zdarzeniami odnotowanymi na Łotwie i w Estonii. Litewskie służby podkreślają, że procedury alarmowe mają charakter prewencyjny i są standardową reakcją na potencjalne naruszenie przestrzeni powietrznej.

Przedstawiciel litewskiej policji Ramūnas Matonis podkreślił, że ostrzeganie ludności jest działaniem zapobiegawczym i ma na celu przygotowanie mieszkańców na ewentualną eskalację sytuacji.

Litewscy politycy o zagrożeniu i działaniach służb

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych litewskiego parlamentu Žygimantas Pavilionis poinformował w mediach społecznościowych, że posiedzenie komisji odbywało się „pod przykrywką”, a władze oczekiwały na rozwój sytuacji po wydaniu zgody na możliwe zestrzelenie drona.

Z kolei przewodnicząca Ruchu Liberalnego Viktorija Čmilytė-Nielsen oceniła, że szybkie wysyłanie alertów do obywateli jest właściwą reakcją państwa. Podkreśliła również znaczenie współpracy z NATO i konieczność utrzymywania gotowości służb bezpieczeństwa.

Litewscy politycy zapowiedzieli także nadzwyczajne posiedzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa i ochrony przestrzeni powietrznej.

System LT-Alert i poziomy zagrożenia na Litwie

Litewski system ostrzegania LT-Alert działa podobnie do systemów alarmowych używanych w innych państwach NATO. Komunikaty są wysyłane bezpośrednio na telefony komórkowe mieszkańców.

Poziom 2 oznacza alert informacyjny średniego priorytetu, stosowany m.in. przy zagrożeniach pogodowych, pożarach czy incydentach związanych z bezpieczeństwem publicznym. Poziom 3 jest najwyższym stopniem ostrzeżenia i dotyczy bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Osobno funkcjonuje również system AMBER Alert, uruchamiany w przypadku porwań dzieci i sytuacji wymagających natychmiastowego zaangażowania społeczeństwa.