Prokuratura ma gotowe dokumenty, ale nagle zablokował ich jeden szczegół

Kolejny etap procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry do Polski jest już przygotowany, jednak procedura utknęła chwilowo w martwym punkcie. Oznacza to, że w najbliższym czasie były minister sprawiedliwości nie wróci do kraju. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, prokuratura zakończyła prace nad wnioskiem o ekstradycję, lecz dokument nie może jeszcze zostać przekazany stronie amerykańskiej. Dlaczego?

Sąd wyznaczył termin. Ta data zmienia absolutnie wszystko

Prokuratura w dalszym ciągu oczekuje na zakończenie procedury sądowej. Przeszkodą bowiem pozostaje brak prawomocnego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Oficjalne tłumaczenie sędziów. Chodzi o gigantyczną skalę śledztwa

Przypominamy, że sąd miał rozpoznać zażalenie obrońców Ziobry na decyzję z 5 lutego 2026 roku. Zgodnie z przepisami miał na to 7 dni. Jednak wciąż tego nie zrobił. Co ciekawe, posiedzenie sądu wyznaczono dopiero na 8 września 2026 roku. Tymczasem bez prawomocnego postanowienia uruchomienie procedury ekstradycyjnej nie jest możliwe. Sąd tłumaczy opóźnienia skalą materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie. Ogrom akt sprawy znacząco wydłuża procedurę.

Nagły wyjazd z Węgier. Kulisy pośpiesznej decyzji polityka

Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru po doniesieniach agencji Reuters dotyczących pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Według tych informacji były minister otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, a decyzję miał zatwierdzić sam zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.

Ziobro opuścił Węgry 9 maja tego roku, krótko przed zaprzysiężeniem nowego premiera Petera Magyara. Decyzja Ziobry nie była przypadkowo. Magyar deklarował możliwość jego ekstradycji. Jak donoszą media, były minister sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych poleciał z lotniska Mediolan Malpensa, podróżując wraz z synem Jerzym. Według doniesień WP.pl polskie służby uzyskały informację o locie kilka dni później od strony włoskiej. Media podają również, że podczas podróży nie korzystał z polskiego paszportu, który został mu wcześniej odebrany.