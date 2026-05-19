Prokuratura ma już gotowy wniosek, ale w sprawie Zbigniewa Ziobry właśnie nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Sąd podjął zaskakującą decyzję, która daje byłemu ministrowi powód do zadowolenia. Co tak naprawdę zablokowało prokuraturę? Wyjaśniamy krok po kroku.
Prokuratura ma gotowe dokumenty, ale nagle zablokował ich jeden szczegół
Kolejny etap procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry do Polski jest już przygotowany, jednak procedura utknęła chwilowo w martwym punkcie. Oznacza to, że w najbliższym czasie były minister sprawiedliwości nie wróci do kraju. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, prokuratura zakończyła prace nad wnioskiem o ekstradycję, lecz dokument nie może jeszcze zostać przekazany stronie amerykańskiej. Dlaczego?
Sąd wyznaczył termin. Ta data zmienia absolutnie wszystko
Prokuratura w dalszym ciągu oczekuje na zakończenie procedury sądowej. Przeszkodą bowiem pozostaje brak prawomocnego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
Zobacz także: Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu?
Oficjalne tłumaczenie sędziów. Chodzi o gigantyczną skalę śledztwa
Przypominamy, że sąd miał rozpoznać zażalenie obrońców Ziobry na decyzję z 5 lutego 2026 roku. Zgodnie z przepisami miał na to 7 dni. Jednak wciąż tego nie zrobił. Co ciekawe, posiedzenie sądu wyznaczono dopiero na 8 września 2026 roku. Tymczasem bez prawomocnego postanowienia uruchomienie procedury ekstradycyjnej nie jest możliwe. Sąd tłumaczy opóźnienia skalą materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie. Ogrom akt sprawy znacząco wydłuża procedurę.
Nagły wyjazd z Węgier. Kulisy pośpiesznej decyzji polityka
Sprawa nabrała dodatkowego wymiaru po doniesieniach agencji Reuters dotyczących pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Według tych informacji były minister otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, a decyzję miał zatwierdzić sam zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.
Ziobro opuścił Węgry 9 maja tego roku, krótko przed zaprzysiężeniem nowego premiera Petera Magyara. Decyzja Ziobry nie była przypadkowo. Magyar deklarował możliwość jego ekstradycji. Jak donoszą media, były minister sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych poleciał z lotniska Mediolan Malpensa, podróżując wraz z synem Jerzym. Według doniesień WP.pl polskie służby uzyskały informację o locie kilka dni później od strony włoskiej. Media podają również, że podczas podróży nie korzystał z polskiego paszportu, który został mu wcześniej odebrany.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.