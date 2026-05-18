Minimalna stawka godzinowa 2027. Sejm zajmie się nowymi przepisami

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 27 maja, posłowie zajmą się pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1811). Projekt obejmuje zarówno uporządkowanie dotychczasowych przepisów, jak i wprowadzenie zmian dotyczących minimalnej stawki godzinowej w umowach zlecenia i innych umowach cywilnoprawnych.

Nowe regulacje mają doprecyzować terminy wypłaty wynagrodzenia, rozszerzyć odpowiedzialność za niewypłacanie należnych pieniędzy oraz podnieść wysokość kar dla przedsiębiorców naruszających przepisy.

Wynagrodzenie za zlecenie maksymalnie do 10. dnia miesiąca

Projekt wprowadza dokładne zasady wypłaty wynagrodzenia przy umowach zlecenia objętych minimalną stawką godzinową. Zgodnie z aktualnymi przepisami, przy umowach zawartych na dłużej niż miesiąc wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu (art. 8a ust. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2002 r.). W uzasadnieniu projektu wskazano, że może prowadzić to do opóźnień, szczególnie tam, gdzie rozliczenie wymaga zebrania danych o liczbie przepracowanych godzin z różnych miejsc lub projektów.

Po zmianach wynagrodzenie będzie trzeba wypłacić niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca.

Nowy przepis ma brzmieć:

W przypadku umów, o których mowa w ust. 6, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca.

Nowe kary za niewypłacenie wynagrodzenia z umowy zlecenia

Projekt zaostrza również przepisy dotyczące odpowiedzialności za niewypłacanie wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Obecnie kary grożą za zaniżanie stawki godzinowej. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy wynagrodzenie nie zostaje wypłacone wcale, a przepisy nie są jednoznaczne w tym zakresie.

Zgodnie z nowym projektem, pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność zarówno za wypłatę wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej oraz za niewypłacenie wynagrodzenia

W związku z tym, zgodnie z projektem przedsiębiorca albo osoba działająca w jego imieniu, która naruszy przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej, będzie podlegała grzywnie od 2 tys. do 60 tys. zł (obecnie od 1000 zł do 30 000 zł).

Po zmianach przepis ma brzmieć:

Art. 15. Kto, wbrew obowiązkowi, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej: 1) wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, 2) nie wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, – podlega karze grzywny od 2 000 zł do 60 000 zł.

Usługi sąsiedzkie wyłączone z minimalnej stawki godzinowej

Projekt przewiduje też wyjątek dotyczący tzw. usług sąsiedzkich. W takich przypadkach przepisy o minimalnej stawce godzinowej nie będą miały zastosowania.

Według projektodawców usługi sąsiedzkie mają charakter bardziej elastyczny i opierają się na specyfice relacji społecznych. Dotyczy to np. pomocy osobom starszym, niesamodzielnym lub wymagającym codziennego wsparcia ze strony osób z najbliższego otoczenia. Dlatego nie powinny być objęte identycznymi regułami jak klasyczne usługi wykonywane komercyjnie.

Dla zleceniobiorców nowe przepisy mogą oznaczać lepszą ochronę przed opóźnieniami w wypłatach lub zaniżaniem wynagrodzenia. Z kolei przedsiębiorcy będą musieli dokładniej dokumentować czas wykonywania usług, a w razie naruszeń liczyć się z większymi karami.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.