Nowe rozwiązania mają uprościć codzienne korzystanie z ochrony zdrowia i ograniczyć sytuacje, w których pacjent dowiaduje się o nieważnej recepcie dopiero przy okienku w aptece. Centrum e-Zdrowia podkreśla, że aplikacja ma już ponad 5 mln użytkowników i staje się jednym z głównych kanałów kontaktu pacjenta z systemem zdrowia.

mojeIKP pokazuje termin ważności recepty. Pacjent od razu zobaczy, ile dni zostało

Nowa funkcja wygląda niepozornie, ale dla wielu pacjentów może oznaczać koniec nerwowego sprawdzania SMS-ów, papierowych wydruków i dat zapisanych na opakowaniach leków. W aplikacji pojawiły się kolorowe oznaczenia, które informują, ile czasu zostało na wykupienie recepty.

Co oznaczają kolory recept w mojeIKP? Zielony, żółty i czerwony alert

zielony - pacjent ma jeszcze więcej niż 7 dni na realizację,

- pacjent ma jeszcze więcej niż 7 dni na realizację, żółty - oznacza mniej niż tydzień na realizację recepty,

- oznacza mniej niż tydzień na realizację recepty, czerwony - ostrzega, że termin kończy się za 2–3 dni albo nawet tego samego dnia,

- ostrzega, że termin kończy się za 2–3 dni albo nawet tego samego dnia, szary - pojawia się przy receptach przeterminowanych.

Dla osób przewlekle chorych taka zmiana może oznaczać mniej stresu i mniej sytuacji, w których trzeba ponownie umawiać wizytę tylko dlatego, że recepta straciła ważność. Szczególnie że wielu pacjentów dostaje dziś recepty „na zapas” między kolejnymi kontrolami.

Jak długo ważna jest e-recepta? 7, 30, 120 albo 360 dni – to trzeba wiedzieć

Najwięcej problemów pojawia się przy receptach wystawianych na różne grupy leków. Pacjenci pamiętają zwykle ogólną zasadę „30 dni”, choć część recept działa znacznie krócej albo dużo dłużej. Jak długo ważne są recepty?

Najkrótszy termin mają antybiotyki — receptę trzeba zrealizować w ciągu 7 dni.

— receptę trzeba zrealizować w ciągu 7 dni. Standardowe e-recepty zachowują ważność przez 30 dni .

. Recepty na preparaty immunologiczne są ważne nawet przez 120 dni .

. Lekarz może też wystawić receptę roczną dla osób przewlekle chorych.

Problem pojawia się wtedy, gdy pacjent zwleka z pierwszym wykupieniem leków z recepty rocznej. Po 30 dniach farmaceuta wydaje już mniejszą ilość preparatu, bo przepisy nakazują odliczenie dni, które minęły od momentu wystawienia dokumentu.

Ile jest ważna e-recepta? Terminy realizacji recept w 2026 roku [TABELA]

Rodzaj recepty Termin realizacji Antybiotyki 7 dni Standardowa e-recepta 30 dni Preparaty immunologiczne 120 dni Recepta roczna 360 dni

Nowa funkcja mojeIKP pozwoli sprawdzić, czy lekarz ma prawo wykonywania zawodu

Druga nowość może wywołać jeszcze większe zainteresowanie niż same recepty. W aplikacji pojawiła się funkcja „Zweryfikuj pracownika medycznego”, dzięki której pacjent sprawdzi, czy dana osoba ma prawo wykonywania zawodu. Wystarczy wpisać imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu albo oba te dane jednocześnie. System obejmuje m.in.:

lekarzy,

lekarzy dentystów,

farmaceutów.

To odpowiedź na coraz większy problem fałszywych profili medycznych działających w mediach społecznościowych. W ostatnich latach przybywa osób, które publikują porady zdrowotne, sugerują alternatywne leczenie albo sprzedają pseudomedyczne terapie mimo braku uprawnień. Pacjent często widzi zdjęcie w fartuchu, specjalistyczny język i profil pełen obserwujących. Tyle wystarcza, by uznać autora za eksperta. Nowa funkcja mojeIKP ma skrócić drogę do weryfikacji takich osób.

Zobacz też: Nowość w mObywatelu 2026. Jednym kliknięciem zgłosisz słaby internet

Fałszywi lekarze i pseudomedycy w internecie. Pacjenci coraz częściej dają się nabrać

Centrum e-Zdrowia uruchamia nową usługę w czasie, gdy rośnie liczba ostrzeżeń dotyczących pseudomedycyny i internetowych „terapeutów”. Coraz częściej pojawiają się przypadki osób, które namawiają pacjentów do rezygnacji z leczenia albo promują niesprawdzone metody terapii.

Eksperci alarmują, że konsekwencje bywają bardzo poważne — od opóźnienia diagnostyki po przerwanie leczenia onkologicznego. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy osoba udzielająca porad nie chce podać numeru prawa wykonywania zawodu albo unika informacji o swoim wykształceniu. Nowa funkcja mojeIKP wpisuje się też w szersze działania państwa przeciw pseudomedycynie i dezinformacji zdrowotnej. W praktyce pacjent może zweryfikować specjalistę jeszcze przed teleporadą albo zakupem kosztownej terapii reklamowanej w sieci.

Aplikacja mojeIKP ma już ponad 5 mln użytkowników. Pacjenci korzystają z nowych usług

Aplikacja rozwija się dziś znacznie szerzej niż tylko wokół e-recept. Pacjenci korzystają już z:

e-skierowań,

historii leczenia,

przypomnień o lekach,

centralnej e-rejestracji,

możliwości obsługi recept dzieci i seniorów.

Dużą popularność zdobywa również funkcja zamawiania kolejnych recept przy chorobach przewlekłych. Jeśli przychodnia obsługuje taki system, pacjent może zamówić lek bez konieczności umawiania wizyty tylko po to, by przedłużyć terapię. Centrum e-Zdrowia podaje, że mojeIKP pozostaje najczęściej instalowaną aplikacją zdrowotną w Polsce i korzysta z niej już ponad 5 mln użytkowników.

Jak zalogować się do mojeIKP? Profil zaufany, PIN i biometria chronią dane pacjentów

Pierwsze logowanie do mojeIKP wymaga potwierdzenia tożsamości przez profil zaufany, bankowość elektroniczną albo aplikację mObywatel. Później użytkownik może korzystać z kodu PIN lub metod biometrycznych, takich jak odcisk palca czy rozpoznawanie twarzy. To szczególnie ważne przy funkcjach związanych z receptami, historią leczenia i dostępem do danych bliskich. W wielu rodzinach jedna osoba odpowiada dziś za wykupywanie leków dla seniorów albo dzieci, dlatego aplikacja coraz mocniej przypomina osobiste centrum zarządzania zdrowiem całej rodziny.

Polecamy także: Budżetówka chce miliardowych nakładów na wzrost wynagrodzeń

Źródła: