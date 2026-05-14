Od 8 lipca 2026 r. przedsiębiorcy będą mogli wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy o interpretację indywidualną dotyczącą zatrudnienia. Nowe przepisy pozwolą wcześniej sprawdzić, czy współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej nie spełnia w praktyce cechy stosunku pracy. Interpretacja ma chronić firmy przed sankcjami, jeśli zastosują się do stanowiska wydanego przez Głównego Inspektora Pracy.

Interpretacja indywidualna PIP 2026: przedsiębiorca sprawdzi legalność formy zatrudnienia

Nowe rozwiązanie będzie dotyczyło oceny, czy przedstawiona przez przedsiębiorcę forma współpracy powinna zostać uznana za umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Chodzi o sytuacje, w których firmy korzystają z umów zlecenia, kontraktów B2B, innych umów cywilnoprawnych. Formalnie nie są one stosunkiem pracy, ale w wielu sytuacjach sposób wykonywania obowiązków zaczyna przypominać klasyczny etat, tj. z podporządkowaniem, określonym czasem pracy i stałym miejscem jej wykonywania.

Przedsiębiorca będzie mógł jeszcze przed kontrolą lub sporem zapytać Państwową Inspekcję Pracy, czy przyjęty model współpracy jest zgodny z przepisami prawa pracy.

Interpretacja indywidualna dotycząca zatrudnienia: kto może złożyć wniosek i ile to kosztuje

Z wnioskiem będą mogli wystąpić pracodawcy, przedsiębiorcy oraz inne podmioty zatrudniające wskazane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek będzie mógł dotyczyć zarówno istniejącej współpracy, jak i planowanej formy zatrudnienia.

Złożenie wniosku o interpretację indywidualną w PIP będzie wymagało wniesienia opłaty w wysokości 40 zł.

Interpretacja indywidualna PIP w 30 dni: kiedy przedsiębiorca uniknie kar za umowę B2B lub zlecenie

PIP ma wydać interpretację bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku. Najpierw sprawdzona zostanie jego poprawność formalna a ewentualne braki trzeba będzie uzupełnić w ciągu 7 dni. Interpretacja zawierać będzie ocenę stanowiska wnioskodawcy z przytoczeniem przepisów prawa i ich wykładni oraz uzasadnienie.

Interpretacja indywidualna nie będzie obowiązkowa dla przedsiębiorcy, ale zapewni mu ochronę bowiem jeśli się do niej zastosuje, PIP nie nałoży kar ani sankcji w objętym zakresie. Jednocześnie będzie ona wiążąca dla organów Inspekcji Pracy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w razie zmiany okoliczności sprawy. Wydawane interpretacje mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wydana interpretacja indywidualna ma być przekazywana niezwłocznie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

– Interpretacja indywidualna nie będzie wiążąca dla podmiotu zatrudniającego. Ale jeśli pracodawca się do niej zastosuje, to nie będzie mógł być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi ani karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej - tłumaczy Główny Inspektor Pracy.

Odwołanie od interpretacji indywidualnej PIP 2026: jakie prawa będzie miał przedsiębiorca

Nowe przepisy przewidują również możliwość odwołania od interpretacji indywidualnej. Kontrola decyzji ma odbywać się na zasadach określonych w przepisach postępowania administracyjnego i sądowego.

Nowe rozwiązania są częścią reformy Państwowej Inspekcji Pracy i zaczną obowiązywać 8 lipca 2026 r.