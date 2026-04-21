Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po spełnieniu warunków dotyczących stażu ubezpieczeniowego oraz niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS (dalej: ustawa emerytalna).

Niezdolność do pracy w rozumieniu tych przepisów traktowana jest przez ZUS bardzo restrykcyjnie. Wbrew popularnemu przekonaniu, nie ma znaczenia orzeczona niepełnosprawność – niepełnosprawność a niezdolność do pracy to dwie odrębne okoliczności, które są orzekane na podstawie odrębnych przepisów.

Orzekanie niezdolności do pracy w ZUS: restrykcyjna ocena i cykliczne badania

Niezdolność do pracy podlega wielu ograniczeniom i cyklicznemu orzekaniu, nawet gdy schorzenie rencisty jest tego rodzaju, że poprawa stanu zdrowia nie jest możliwa. Zgodnie z przepisami ZUS ocenia jednak nie samą chorobę (stan zdrowia), lecz jej wpływ na zdolność do wykonywania pracy.

Jakie są warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:

jest niezdolna do pracy;

ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

niezdolność do pracy powstała w okresach ubezpieczenia oraz w okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów – chyba że udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy: ile lat i w jakim czasie

Wymagany okres składkowy i nieskładkowy uzależniony jest od tego, kiedy powstała niezdolność do pracy i wynosi:

1 rok – jeżeli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat;

2 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4 lata – jeżeli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, wymagany okres 5 lat powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Warunek okresu składkowego i nieskładkowego nie jest w ogóle wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Niezdolność do pracy – definicja

Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Czy przyczyny niezdolności do pracy mają znaczenie? ZUS bada skutek

Przyczyny powstania niezdolności do pracy nie mają znaczenia. Liczy się wyłącznie to, czy istnieje niezdolność do pracy. Nie ma podstaw do pozbawienia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z tego powodu, że wnioskodawca sam doprowadził do takiego pogorszenia się stanu zdrowia.

Z tego też powodu można otrzymać rentę z powodu niezdolności do pracy wywołanej np. nadużywaniem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem substancji odurzających itp. Jeśli takie nałogi lub inne zachowanie doprowadziły do powstania schorzeń, które uniemożliwiają pracę, to wnioskodawca otrzyma rentę.

Ocena niezdolności do pracy przez ZUS: stan zdrowia, rokowania i kwalifikacje

Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy ZUS uwzględnia:

stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;

możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Na jak długi czas orzeka się niezdolność do pracy? Zasada 5 lat i wyjątki

Zgodnie z generalną zasadą niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Od tej reguły istnieje wyjątek – niezdolność orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Renta stała a renta okresowa: co wynika z art. 59 ustawy

Jednocześnie art. 59 ustawy emerytalnej stanowi, że osobie, która spełniła warunki do nabycia renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje:

renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała;

renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa, renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.

Pojawia się więc pytanie, dlaczego istnieje pojęcie „renta stała”, skoro ZUS nie może przyznać renty na zawsze.

Wyjaśnia to orzecznictwo, np. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 czerwca 2023 r., I USKP 88/22. SN stwierdził, że renta stała w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej odnoszona jest do trwałości niezdolności do pracy, a nie do "trwałości" prawa do renty. Niezdolność do pracy co do zasady orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem, że może być orzeczona na okres dłuższy, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań co do odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu. Orzeczenie o niezdolności do pracy na okres dłuższy niż 5 lat nie jest także orzeczeniem stwierdzającym tę niezdolność na zawsze, lecz tylko prognozą, zgodną ze stanem wiedzy medycznej, że wcześniej nie zajdą zmiany zdrowia badanego, uzasadniające zmianę oceny niezdolności do pracy.

W innym wyroku (wyrok z 2 października 2019 r., II UK 112/18) SN wyjaśnia, że każda niezdolność do pracy jest orzeczona na pewien okres, ale jest ona różna w zależności od rokowań medycznych w perspektywie krótszej i dłuższej niż pięcioletnia. W chwili orzekania utrzymywanie się niezdolności do pracy jest tylko przewidywane. Trzeba pamiętać, że ocena niezdolności do pracy to nie tylko istnienie samej choroby, ale także takie zmienne jak stopień naruszenia sprawności organizmu, możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Kto stwierdza niezdolność do pracy? Lekarz orzecznik, komisja i sprzeciw

Niezdolność do pracy stwierdza lekarz orzecznik ZUS, od którego orzeczenia służy wnioskodawcy sprzeciw do komisji lekarskiej. Dopiero takie ostateczne orzeczenie jest podstawą do wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od 1 stycznia 2027 r. wchodzą przepisy likwidujące komisje lekarskie, a sprzeciw będzie rozpatrywany w składzie jednoosobowym.

Niezdolność do pracy. Postępowanie przed sądem

Osoba, która wniosła sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, i nie zgadza się z orzeczeniem komisji lekarskiej, a w konsekwencji także z decyzją ZUS, może kwestionować okoliczności dotyczące niezdolności do pracy przed sądem.

W tym celu powinna złożyć wniosek o powołanie biegłych lekarzy konkretnej specjalności. Nawet jeśli jednak tego nie zrobi, sąd powinien działać z urzędu. Sąd nie może samodzielnie zakwestionować ustaleń ZUS w zakresie niezdolności do pracy.

Podkreślił to SN w postanowieniu z 20 listopada 2024 r., II USK 208/24, gdzie stwierdził, że sąd nie może samodzielnie dokonać ustaleń dotyczących stanu zdrowia i stopnia naruszenia sprawności organizmu pod kątem zachowania lub braku zdolności do pracy. Wyjaśnił, że „ograniczenie samodzielności sądu w zakresie dokonywania ustaleń wymagających wiadomości specjalnych, obejmuje również ocenę wzajemnego powiązania ustalonych schorzeń i skutków tych relacji oraz stosowanych procedur leczniczych dla ustalenia przesłanki całkowitej niezdolności do pracy. Sąd nie może - wbrew opinii biegłych, dostarczających sądowi wiedzy specjalistycznej koniecznej do dokonania oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się oświadczenie rentowe, w tym rodzaju występujących schorzeń, stopnia ich zaawansowania i nasilenia związanych z nimi dolegliwości, stanowiących łącznie o zdolności do wykonywania zatrudnienia bądź braku takiej zdolności - oprzeć się na własnym przekonaniu, zasadach logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej, które to kryteria ze zrozumiałych względów nie obejmują specjalistycznej wiedzy medycznej.”