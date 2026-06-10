Jedną z najważniejszych zmian, która zaczęła obowiązywać 10 czerwca, jest uproszczenie procedury zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych podczas przerejestrowania pojazdu kupionego w Polsce.

Do tej pory wielu właścicieli samochodów musiało demontować tablice i dostarczać je do urzędu. Obecnie nie jest to już konieczne. Wystarczy złożenie oświadczenia potwierdzającego, że tablice są czytelne, zachowane w dobrym stanie technicznym, posiadają nieuszkodzony znak legalizacyjny oraz odpowiadają obowiązującemu wzorowi.

Zmiana nie obejmuje jednak wszystkich pojazdów. Jeżeli samochód posiada stare tablice niewpisujące się w aktualny standard, konieczne będzie ich przedstawienie w urzędzie. Dotyczy to między innymi bardzo rzadko spotykanych dziś pojazdów z historycznymi czarnymi tablicami rejestracyjnymi.

Mniej dokumentów potrzebnych podczas rejestracji auta

Nowelizacja przepisów ogranicza również liczbę dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Polski.

Jeżeli informacja o aktualnym i ważnym badaniu technicznym znajduje się w Centralnej Ewidencji Pojazdów, urzędnik nie będzie wymagał przedstawiania dodatkowego potwierdzenia przeglądu. W praktyce oznacza to mniej załączników i krótszą procedurę obsługi właściciela pojazdu.

To kolejny krok w kierunku pełniejszego wykorzystania państwowych baz danych, dzięki którym obywatel nie musi dostarczać dokumentów znajdujących się już w systemach administracji publicznej.

Koniec dodatkowych badań przy montażu haka

Zmiany objęły również właścicieli samochodów wyposażanych w haki holownicze.

Dotychczas montaż takiego elementu często wiązał się z koniecznością wykonania dodatkowego badania technicznego. Od 10 czerwca obowiązek ten został ograniczony. Jeżeli dokumentacja homologacyjna pojazdu potwierdza fabryczne przystosowanie samochodu do ciągnięcia przyczepy, przeprowadzanie dodatkowego badania nie będzie wymagane.

To rozwiązanie ma ograniczyć koszty ponoszone przez kierowców oraz skrócić czas potrzebny do załatwienia formalności.

Czasowa rejestracja dla osób bez miejsca zamieszkania w Polsce

Nowe przepisy przewidują także ułatwienia dla osób kupujących samochody w Polsce, które nie posiadają tutaj stałego ani czasowego miejsca zamieszkania.

Od 10 czerwca nabywca może dokonać czasowej rejestracji pojazdu w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu lub odbioru auta. Rozwiązanie ma usprawnić wywóz pojazdów poza granice kraju i ograniczyć problemy formalne związane z transportem samochodu do państwa docelowego.

Nowe zasady złomowania pojazdów od 30 czerwca

Kolejny etap zmian zacznie obowiązywać 30 czerwca 2026 r. i będzie dotyczył wycofywania pojazdów z eksploatacji.

Obecnie stacje demontażu lub punkty kasacji unieważniają tablice rejestracyjne, najczęściej poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, jednak właściciel nadal musi dostarczyć je do urzędu podczas procedury wyrejestrowania pojazdu.

Po wejściu nowych przepisów obowiązek ten zniknie. Zakład przyjmujący samochód lub motocykl do kasacji samodzielnie zniszczy tablice i wyda stosowne zaświadczenie. Właściciel nie będzie już musiał przewozić uszkodzonych tablic do urzędu.

Elektroniczna rejestracja pojazdów od 2027 roku

Największa reforma została zaplanowana na 18 stycznia 2027 r. Tego dnia ma zostać uruchomiona możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdu drogą elektroniczną.

Usługa ma być dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub innej platformy administracji publicznej. Oznacza to ograniczenie liczby wizyt w urzędach, a w niektórych przypadkach całkowite wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa.

Proces cyfryzacji już teraz jest częściowo widoczny w wybranych miastach, gdzie funkcjonują specjalne urzędowe paczkomaty umożliwiające odbiór tablic rejestracyjnych poza godzinami pracy urzędu. Kierowca może odebrać dokumenty i tablice o dogodnej porze, bez konieczności oczekiwania w kolejkach.

Elektroniczna weryfikacja aut sprowadzanych z Unii Europejskiej

Od stycznia 2027 r. rozszerzone zostanie także wykorzystanie danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz zagranicznych rejestrach.

W przypadku samochodów sprowadzanych z państw Unii Europejskiej urzędy będą mogły pozyskiwać informacje za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego z baz danych kraju, w którym pojazd był wcześniej zarejestrowany.

Następnie dane zostaną porównane z dokumentami przedstawionymi przez właściciela podczas procedury rejestracyjnej. Rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu pojazdami, ograniczyć ryzyko nieprawidłowości oraz poprawić skuteczność kontroli dokumentów wykorzystywanych przy pierwszej rejestracji samochodu w Polsce.