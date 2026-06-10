Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 57 senatorów, przeciw było trzech, a 29 wstrzymało się od głosu.

Głównym celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest uszczelnienie systemu opodatkowania papierosów elektronicznych poprzez objęcie akcyzą e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.

Zgodnie z ustawą, za jednorazowe e-papierosy zostaną uznane również zbiorniki z płynem (nieprzeznaczone do napełniania) połączone z elementem ferromagnetycznym. Do wielorazowych e-papierosów zaliczone zostaną urządzenia zasilająco-sterujące z cewką indukcyjną, urządzenia przeznaczone do wymiany zbiorników z elementem ferromagnetycznym oraz same zbiorniki wielorazowe połączone z takim elementem. W przypadku indukcji o uznaniu wyrobu za e-papieros decydować będzie obecność elementu ferromagnetycznego, a nie tylko zdolność do samodzielnego wytwarzania aerozolu.

Urządzenia lub zbiorniki uznane za e-papierosy w technologii indukcyjnej zostaną obciążone akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę. (PAP)