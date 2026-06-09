Rząd proponuje, by od 1 marca 2027 r. najniższa emerytura wzrosła o 68,85 zł, czyli do 2047,34 zł.
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajęła się projektem propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.
Jak poinformowała kancelaria premiera, rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.
Jak podano w rządowym komunikacie, prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli do 2047,34 zł.
Szacowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 16,7 mld zł.
Ostateczna wysokość wskaźnika zostanie jednak ogłoszona po podaniu przez prezesa GUS, w formie komunikatu w Monitorze Polskim, rzeczywistych wartości danych makroekonomicznych.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi wysokość wskaźnika waloryzacji w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez prezesa GUS tych komunikatów, w lutym 2027 r.
Od 1 marca 2026 r. minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. (PAP)
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