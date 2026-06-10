Gazeta Prawna
Świadczenia

Dodatkowe 300 zł na dziecko już od 1 lipca. Znamy terminy wypłat

300 zł w kieszenie spodni
ZUS wypłaci 300 zł na każde uczące się dziecko do 20. roku życiashutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 13:49

ZUS lada moment uruchamia przyjmowanie wniosków o 300 zł z programu „Dobry Start” na rok szkolny 2026/2027. Okazuje się jednak, że nie każdy dostanie te pieniądze. Wyjaśniamy, od kiedy można składać dokumenty przez internet i co zrobić, aby przelew trafił na konto w pierwszej kolejności.

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300 plus na wyprawkę szkolną 2026. Kto dostanie pieniądze, a kto obejdzie się smakiem?

Świadczenie „Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus, to jednorazowe wsparcie wypłacane uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Za obsługę programu odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zasady jego przyznawania są proste i – co równie ważne – nie zależą od dochodów rodziny. Pieniądze przysługują bez względu na to, ile zarabiają rodzice. Istnieją jednak pewne kryteria, które trzeba spełnić. Wsparciem objęci są uczniowie podstawówek, szkół ponadpodstawowych oraz policealnych. W praktyce oznacza to, że świadczenie można otrzymują rodziny, w których są:

  • Uczniowie do 20. roku życia.
  • Młodzież z niepełnosprawnościami do 24. roku życia.

Ważne: Pieniędzy z programu „Dobry Start” nie otrzymają rodzice dzieci chodzących do przedszkoli oraz zerówek (nawet jeśli znajdują się one w budynku szkoły). Świadczenie nie przysługuje również studentom, niezależnie od ich wieku.

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Od kiedy wnioski o 300 plus w 2026 roku? Znamy terminy

Oficjalny start naboru wniosków na rok szkolny 2026/2027 zaplanowano na 1 lipca. Od tego dnia ZUS zacznie przyjmować zgłoszenia od rodziców i opiekunów. Cała procedura odbywa się w pełni cyfrowo, a weryfikacja danych przebiega błyskawicznie.

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3 sposoby na złożenie wniosku w sprawie 300 plus. Wystarczy smartfon

Jak można złożyć wniosek? Do wyboru są trzy opcje:

  1. Platforma eZUS (dawne PUE ZUS) – system posiada wygodny kreator, który automatycznie pamięta dane z poprzednich lat.
  2. Bankowość elektroniczna – większość dużych banków oferuje specjalne zakładki w swoich aplikacjach i serwisach www.
  3. Portal Emp@tia – oficjalny serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas wypełniania formularza kluczowe jest podanie poprawnego numeru konta bankowego. ZUS wypłaca środki wyłącznie bezgotówkowo.

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Kiedy przelew z ZUS? Zasada jest prosta: im szybciej, tym lepiej

Moment wysłania dokumentów ma bezpośredni wpływ na to, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje pieniądze. Kiedy ruszają wypłaty?

  • Zgłoszenie w lipcu lub sierpniu: Gwarantuje wypłatę gotówki najpóźniej do 30 września 2026 roku. W praktyce pierwsze przelewy ruszają często już po kilkunastu dniach od startu programu.
  • Zgłoszenie we wrześniu, październiku lub listopadzie: Urzędnicy mają aż dwa miesiące na przetworzenie wniosku od momentu jego wysłania.

Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa 30 listopada. Po tej dacie szansa na 300 zł przepada.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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ZUS300 plusświadczenie

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