W badaniu opublikowanym w środę respondentów zapytano o ocenę działań rządu Donalda Tuska od początku obecnej kadencji do chwili obecnej. Wyniki pokazują wyraźną przewagę opinii krytycznych.

54 proc. ankietowanych oceniło działalność rządu negatywnie. Pozytywną ocenę wystawiło 33 proc. badanych. Kolejne 13 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie lub wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Oznacza to, że liczba osób niezadowolonych z pracy gabinetu jest obecnie o 21 punktów procentowych wyższa od liczby jego zwolenników. To jeden z najsłabszych wyników rządu w badaniach opinii publicznej publikowanych w ostatnich tygodniach.

Gorszy wynik niż w innych sondażach

Rezultaty badania Pollstera okazują się mniej korzystne dla rządu niż część wcześniejszych sondaży przeprowadzonych przez inne ośrodki badawcze.

W połowie kwietnia badanie dla Polsat News pokazało, że negatywnie pracę gabinetu Donalda Tuska oceniało 52,6 proc. respondentów. Z kolei pozytywną opinię wyraziło 41,1 proc. ankietowanych.

Jeszcze inne proporcje przyniósł majowy sondaż CBOS. W tym badaniu przeciwników rządu było 42 proc., natomiast zwolenników 33 proc. Mimo różnic metodologicznych wszystkie badania wskazują na ten sam kierunek – przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi.

Rosnące wyzwania dla koalicji rządzącej

Najnowsze wyniki pojawiają się w czasie, gdy koalicja rządząca mierzy się z coraz większą presją społeczną. W debacie publicznej regularnie powracają pytania dotyczące realizacji obietnic wyborczych, kosztów życia, sytuacji gospodarczej, rynku mieszkaniowego czy reform instytucji państwowych.

Eksperci zajmujący się badaniami opinii publicznej od miesięcy zwracają uwagę, że po okresie wysokich oczekiwań wobec nowego rządu część wyborców zaczyna oceniać jego działania przede wszystkim przez pryzmat konkretnych efektów. Takie zjawisko jest charakterystyczne dla większości rządów po pierwszym roku sprawowania władzy i często znajduje odzwierciedlenie w sondażach poparcia oraz ocenach pracy gabinetu.

Niezdecydowani nadal istotną grupą

Na uwagę zasługuje również grupa respondentów, którzy nie mają jednoznacznej opinii o działaniach rządu. W badaniu Pollstera stanowią oni 13 proc. ankietowanych.

To właśnie ta grupa może mieć istotne znaczenie dla przyszłych notowań gabinetu Donalda Tuska. W sytuacji utrzymujących się sporów politycznych i kolejnych decyzji podejmowanych przez rząd część niezdecydowanych wyborców może w przyszłości przesunąć się zarówno do grona zwolenników, jak i przeciwników obecnej ekipy rządzącej.