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Rachunki za prąd zaskoczą Polaków. Będzie przełom w energetyce?

Pieniądze obok licznika prądu
Rachunki za prąd zaskoczą PolakówShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:10

Nowe przepisy mają zmusić zakłady energetyczne do uproszczenia faktur, dzięki czemu kluczowe opłaty Polacy zobaczą od razu na pierwszej stronie. Senacka komisja właśnie poparła zmiany, które mimo prezydenckiego weta mogą zrewolucjonizować to, jak rozliczane są rachunki za prąd i ciepło.

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Rachunki za prąd mają być prostsze. Co zmieni nowela?

Senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności zaproponowała we wtorek, 9 czerwca 2026 roku, poprawkę do zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy deregulującej niektóre przepisy dotyczące energetyki. Co konkretnie ma się zmienić?

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Zmiany w energetyce. Klienci dostaną czytelniejsze rachunki

Ustawa przewiduje między innymi uproszczenie rachunków za energię dla gospodarstw domowych i stawia pod ścianą zakłady energetyczne, zmuszając je do uproszczenia przesyłanych klientom skomplikowanych druków. Zgodnie z proponowanymi zmianami, ci mieliby otrzymywać czytelne i jasne wyliczenia kwoty do zapłaty. Jak to ma wyglądać w praktyce?

  • Całkowity koszt oraz kluczowe elementy składowe opłat będą musiały znaleźć się już na pierwszej stronie wystawionego rachunku.
  • Podstawową ścieżką kontaktu z dostawcą prądu będzie internet. Rachunki za energię będą przesyłane w formie papierowej wyłącznie na wyraźne życzenie konsumenta.
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Nowe definicje w energetyce. Co przewiduje ustawa?

Ustawa wprowadza również definicję magazynu chłodu i ciepła. Z kolei kotły elektryczne (elektrodowe) zyskają status źródeł odnawialnych.

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Nie tylko rachunki za prąd. Zmiany obejmą też ciepłownictwo

Koniec z niepotrzebną dokumentacją dotyczącą ciepłownictwa Na tym nie koniec zmian. Nowela zakłada również liberalizację rozliczeń za ciepło dostarczone bezpośrednio do przemysłu. Zgodnie z proponowanymi zmianami, jeśli ciepło jest produkowane wyłącznie na potrzeby technologiczne (bez przesyłania go konsumentom), zniesiony zostanie obowiązek stosowania taryfy dla ciepła. Mało tego, budując nowe źródło energii na potrzeby fabryki, przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do posiadania specjalnej koncesji na wytwarzanie ciepła.

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Źródło

  • www.pap.pl
  • www.portalsamorzadowy.pl
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Źródło: gazetaprawna.pl

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