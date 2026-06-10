Rozwój aplikacji mObywatel sprawił, że liczba dostępnych dokumentów i usług znacząco wzrosła. Obecnie użytkownicy mogą korzystać nie tylko z cyfrowego dowodu osobistego czy prawa jazdy, lecz także z szeregu funkcji związanych z administracją publiczną, zdrowiem, transportem czy działalnością gospodarczą.

Odpowiedzią na coraz większą liczbę dostępnych modułów jest nowa wyszukiwarka, która została umieszczona w dolnym menu aplikacji. Po wybraniu przycisku „Szukaj” użytkownik otrzymuje dostęp do aktywnego pola wyszukiwania, w którym może wpisać nazwę dokumentu, usługi lub dowolne słowo kluczowe.

Mechanizm analizuje wpisaną frazę i wyświetla najbardziej trafne wyniki. Następnie wystarczy wybrać odpowiednią pozycję, aby natychmiast przejść do konkretnej funkcji.

Szybszy dostęp do dokumentów i usług

Nowe rozwiązanie obejmuje całą zawartość aplikacji. Oznacza to, że za pomocą jednego pola wyszukiwania można odnaleźć zarówno dokumenty cyfrowe, jak i usługi administracyjne oraz dodatkowe funkcje dostępne w systemie.

To szczególnie istotna zmiana dla osób, które korzystają z mObywatela sporadycznie lub nie pamiętają, w której części aplikacji znajduje się konkretna usługa. Wraz z rozwojem platformy liczba dostępnych funkcjonalności stale rośnie, a odnalezienie wybranego modułu może zajmować coraz więcej czasu.

Wyszukiwarka ma skrócić ten proces do kilku sekund. Co ważne, nie wymaga wpisywania pełnych nazw. W wielu przypadkach wystarczy pojedyncze słowo lub fragment nazwy, aby system zaproponował powiązane wyniki.

Przykładowo wpisanie hasła „PESEL” powoduje wyświetlenie funkcji i dokumentów związanych z tym identyfikatorem. Dzięki temu użytkownik nie musi samodzielnie przeszukiwać kolejnych zakładek aplikacji.

Polecane nowości i najpopularniejsze funkcje

Nowa funkcja nie ogranicza się wyłącznie do wyszukiwania. Pod paskiem wyszukiwarki pojawiają się również rekomendacje usług, które mogą zainteresować użytkownika.

W tym miejscu prezentowane są zarówno najnowsze rozwiązania dodane do aplikacji, jak i najczęściej wykorzystywane funkcje. Takie podejście ma ułatwić odkrywanie nowych możliwości mObywatela bez konieczności samodzielnego przeglądania wszystkich dostępnych modułów.

To ważny element strategii rozwoju aplikacji, która z roku na rok przejmuje kolejne zadania realizowane wcześniej wyłącznie w urzędach lub na stronach internetowych administracji publicznej.

Historia wyszukiwania przyspieszy codzienne korzystanie

Twórcy aplikacji dodali także mechanizm zapamiętywania ostatnio używanych funkcjonalności. Dzięki temu użytkownik może szybko wrócić do dokumentów i usług, z których korzysta najczęściej.

Rozwiązanie powinno okazać się szczególnie przydatne dla osób regularnie używających mDowodu, cyfrowego prawa jazdy, danych pojazdu, usług związanych z profilem zaufanym czy funkcji administracyjnych wykorzystywanych w codziennych sprawach urzędowych.

W praktyce oznacza to mniej kliknięć i krótszą drogę do najważniejszych dokumentów przechowywanych w aplikacji.

mObywatel rozwija się coraz szybciej

W ostatnich miesiącach aplikacja była systematycznie rozbudowywana o nowe funkcje. Do systemu trafiały kolejne dokumenty cyfrowe, rozwiązania związane z bezpieczeństwem obywateli oraz narzędzia pozwalające na załatwianie spraw urzędowych bez wizyty w instytucjach publicznych.

Jedną z ostatnich nowości było również udostępnienie możliwości sprawdzania danych podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Rozwój aplikacji wpisuje się w szerszy proces cyfryzacji usług publicznych prowadzony przez administrację państwową.

Według danych publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji mObywatel należy obecnie do najpopularniejszych aplikacji administracji publicznej w Polsce, a liczba aktywnych użytkowników liczona jest już w milionach. Wraz ze wzrostem liczby funkcji konieczne stało się jednak uproszczenie sposobu poruszania się po aplikacji, czemu ma służyć właśnie nowa wyszukiwarka.

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji dostępnej dla systemów Android i iOS. Ze względu na etapowe wdrażanie aktualizacji nowa wyszukiwarka może pojawiać się u użytkowników w różnym terminie.