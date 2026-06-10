Gazeta Prawna
Kraj

Premier alarmuje ws. ksenofobii. Mocne słowa do liderów opozycji

Premier Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
Premier Donald Tusk na sali posiedzeń SejmuPAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:33

Premier Donald Tusk podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegł, że akcentowanie pochodzenia, rasy czy koloru skóry w debacie publicznej może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji także dla samych polityków opozycji. Jego zdaniem pojedyncze obraźliwe wypowiedzi kierowane przez część opozycyjnych parlamentarzystów mogą zachęcać kolejne osoby do okazywania niechęci i pogardy wobec ludzi o innym pochodzeniu.

Premier w środę, przy okazji dyskusji nad wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, wyraził oburzenie wtorkowymi wypowiedziami posłów opozycji.

Posłowie opozycji zaatakowali we wtorek z sejmowej mównicy wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za słowa, że członkowie UPA to „trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni". Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził m.in., że rząd to pasożyci i zdrajcy narodu polskiego. Zażądał przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów „w celu wyjaśnienia, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków”. Z kolei były poseł PiS Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą „ukrainizacji w administracji publicznej”.

Premier odnosząc się do tych wypowiedzi, powiedział w Sejmie, że „jeżeli pochodzenie, rasa czy kolor skóry zaczną decydować, to wy też padnie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie”.

- Dzieją się rzeczy, padają słowa, pojawiają się idee, które są upokorzeniem dla każdego patrioty, (...)które coraz częściej wskazują, że z pojedynczych incydentów, z pojedynczych wyzwisk, z pojedynczych wyskoków medialnych zaczyna robić się fala, która zaczyna być niebezpieczna z punktu widzenia istoty Rzeczypospolitej - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego typu wypowiedzi, które padają z ust już nie tylko „politycznych chuliganów, ale z ust politycznych liderów opozycji”. Dodał, że takie słowa będą ośmielać większe grupy ludzi do siania ksenofobii i pogardy dla ludzi o innych poglądach i innym pochodzeniu.(PAP)

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Źródło: PAP

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Donald Tusksejmopozycja

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