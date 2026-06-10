Obowiązujące obecnie przepisy są stosunkowo restrykcyjne. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych budynki powinny być sytuowane w określonej odległości od granicy działki. W przypadku zabudowy jednorodzinnej przewidziano jednak wyjątki dla budynków gospodarczych i garaży.

Dziś właściciel nieruchomości może postawić garaż lub budynek gospodarczy bezpośrednio przy granicy działki albo w odległości co najmniej 1,5 metra od niej, pod warunkiem że ściana nie posiada okien ani drzwi. Takie obiekty nie mogą jednak przekraczać 6,5 metra długości i 3 metrów wysokości.

Dodatkowo przepisy pozwalają na lokalizowanie takich budynków bliżej granicy również na działkach o szerokości do 16 metrów. Możliwe jest także sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy, jeśli jego ściana przylega do ściany istniejącego obiektu znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce teraz zwiększyć dopuszczalne wymiary obiektów budowanych przy granicy działki. Resort potwierdził, że planowana nowelizacja przewiduje możliwość wznoszenia większych garaży i budynków gospodarczych niż obecnie.

Roczne prace nad nowelizacją przepisów

Zmiany nie pojawiły się nagle. Resort pracuje nad nowelizacją warunków technicznych od około roku. Jednym z głównych postulatów zgłaszanych przez inwestorów, projektantów i właścicieli domów było zwiększenie dopuszczalnych wymiarów budynków sytuowanych przy granicy nieruchomości.

Obecne ograniczenia często utrudniają budowę funkcjonalnego garażu dla większych samochodów czy stworzenie budynku gospodarczego spełniającego współczesne potrzeby właścicieli domów. Problem szczególnie dotyczy niewielkich działek, gdzie każdy metr powierzchni ma znaczenie.

Planowane zmiany wpisują się również w szerszy trend upraszczania procesu inwestycyjnego. W ostatnich latach ustawodawca sukcesywnie rozszerzał katalog inwestycji realizowanych na uproszczonych zasadach, w tym bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Sprzeciw wobec garaży będących częścią domu

Podczas konsultacji projektowanych przepisów pojawił się jednak spór dotyczący zakresu liberalizacji.

Krajowa Rada Izby Architektów RP postulowała usunięcie z przepisów określenia „wolnostojący”. Zdaniem architektów brak jednoznacznej definicji tego pojęcia powoduje niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne. W praktyce umożliwiłoby to sytuowanie przy granicy działki także garaży przylegających do budynku mieszkalnego, ale stanowiących formalnie odrębny obiekt.

Resort rozwoju nie zaakceptował jednak tej propozycji. Ministerstwo uznało, że rozszerzenie przepisów na garaże będące funkcjonalnym przedłużeniem domu jednorodzinnego mogłoby prowadzić do nadmiernego zagęszczania zabudowy oraz konfliktów sąsiedzkich.

W efekcie większe będą mogły być jedynie wolnostojące garaże i budynki gospodarcze. Nadal nie będzie natomiast możliwości budowania przy samej granicy garażu stanowiącego część domu lub jego bezpośrednią rozbudowę.

Znaczenie zmian dla właścicieli nieruchomości

Planowane przepisy mogą okazać się szczególnie istotne dla właścicieli niewielkich działek w miastach i na terenach podmiejskich. W wielu przypadkach obecne ograniczenia wymuszają rezygnację z budowy większego garażu albo znacząco ograniczają możliwości zagospodarowania posesji.

Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że większa elastyczność w sytuowaniu budynków gospodarczych może zwiększyć funkcjonalność działek oraz podnieść ich wartość użytkową. Jednocześnie pozostawienie ograniczeń dotyczących garaży połączonych z domem ma zachować równowagę między interesami inwestorów a ochroną praw właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Zmiany mają wejść w życie 20 września. Ostateczny kształt nowych regulacji zostanie potwierdzony wraz z publikacją znowelizowanego rozporządzenia.