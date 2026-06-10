W Polsce zamykają się kolejne porodówki. NFZ podaje nowe dane

W tym roku NFZ otrzymał informacje o porodach z 283 oddziałów ginekologiczno-położniczych, a w tym roku 8 oddziałów ginekologiczno-położniczych zaprzestało działalności – poinformował PAP w środę NFZ w odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnej liczby porodówek oraz otwieranych pokoi narodzin.

„Od pierwszego czerwca br. w szpitalu w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) działa pierwszy interwencyjny punkt położniczy. Kolejne szpitale przymierzają się do utworzenia takich punktów, ale o szczegółach będziemy mogli mówić wówczas, gdy będzie podpisana umowa, tak jak w szpitalu w Wągrowcu” – napisała Jolanta Zarzycka z biura komunikacji funduszu.

31 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zakładające, że porody będą mogły się odbywać pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone o ponad 25 km od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym.

W związku z sytuacją demograficzną – rodzi się coraz mniej Polaków – systematycznie spada liczba porodówek. W 2010 r. było ich 406, w listopadzie 2025 r. – 305 – informowało Ministerstwo Zdrowia w lutym na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjenta.

Z danych GUS wynika, że 2025 r. urodziło się 238 tys. dzieci. Rok wcześniej prawie 252 tys.; w roku 2023 – 272 tys.; w 2022 r. – 305 tys. Dla porównania podczas wyżu demograficznego w latach 80. rodziło się w Polsce ponad 700 tys. dzieci rocznie. (PAP)