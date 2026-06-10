Wsparcie dla Ukrainy oraz większy nacisk na bezpieczeństwo i obronność UE

Jak podała Komisja, unijny budżet na 2027 r. ma zachęcać państwa UE do kierowania środków na priorytety Unii, takie jak konkurencyjność, obronność, dostępne cenowo mieszkalnictwo, odporność wodna oraz transformacja energetyczna. W tym celu przewidziano możliwość wyższego poziomu współfinansowania unijnego.

Znaczące środki mają zostać przeznaczone na wsparcie Ukrainy. Na pożyczkę dla tego kraju Komisja proponuje przeznaczyć z budżetu 1,15 mld euro.

W projekcie odzwierciedlono również rosnącą rolę UE w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Środki mają wspierać badania obronne, rozwój zdolności przemysłowych sektora zbrojeniowego, mobilność wojskową oraz odporność strategiczną. Łącznie Komisja proponuje przeznaczyć 3,07 mld euro na ten cel.

Podział budżetu UE: spójność, rolnictwo i innowacje jako główne filary

Największą pozycję budżetową pozostaje polityka spójności, na którą przewidziano 75,76 mld euro. Na działania związane z jednolitym rynkiem, innowacjami i cyfryzacją Komisja chce z kolei przeznaczyć 21,9 mld euro.

Na politykę dotyczącą zasobów naturalnych i środowiska zaplanowano 57,24 mld euro, w tym 40,56 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolnictwa. KE podkreśliła, że wsparcie dla sektora rolnego ma służyć zarówno bezpieczeństwu żywnościowemu UE, jak i rozwojowi obszarów wiejskich.

Migracja, granice i dalsze prace nad budżetem UE

W obszarze migracji i zarządzania granicami przewidziano 5,79 mld euro. Dodatkowe środki mają wesprzeć wdrażanie paktu migracyjno-azylowego, m.in. poprzez zwiększenie finansowania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Instrumentu Wsparcia Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

Projekt budżetu musi zostać jeszcze formalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE przed końcem 2026 r.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

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