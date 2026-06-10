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Sejm odrzucił wniosek PiS. Marcin Kierwiński pozostaje szefem MSWiA

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Posłowie zadecydowali
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Posłowie zadecydowaliPAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
49 minut temu
aktualizacja 45 minut temu

Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa, czy pozakonstytucyjną i pozaustawową zmianę małżeństwa.

Za wyrażeniem wotum zagłosowało 202 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie PiS i Konfederacji, a także wszyscy głosujący członkowie kół Demokracji, Razem, Konfederacji Korony Polskiej i czterej posłowie niezrzeszeni.

Przeciw wotum nieufności było 232 posłów koalicji - 150 z KO, 30 z PSL-TD, 21 z Lewicy, 13 z Polski2050, 15 z Centrum i trzech posłów niezrzeszonych.

Zgodnie z art. 159 konstytucji prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.(PAP)

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Źródło: PAP

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PiSsejmMarcin Kierwiński

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