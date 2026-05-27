Dodatek pielęgnacyjny z ZUS w czerwcu 2026 trafi do części seniorów wcześniej niż zwykle. Powód jest prosty: dwa standardowe terminy wypłat wypadają w soboty, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza przelewy. Sprawdzamy, kto dostaje dodatek pielęgnacyjny, ile wynosi świadczenie po waloryzacji i które terminy wypłat zmienia ZUS.
Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany razem z emeryturą albo rentą, dlatego obowiązuje ten sam harmonogram przelewów. Seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków związanych z czerwcowymi zmianami terminów.
W czerwcu 2026 roku zmienią się dwa popularne terminy wypłat świadczeń z ZUS. Chodzi o 6 czerwca i 20 czerwca, które wypadają w soboty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje w takich sytuacjach stałą zasadę: jeśli termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze trafiają do świadczeniobiorców wcześniej. To oznacza, że:
- osoby z terminem wypłaty 6 czerwca dostaną pieniądze już 5 czerwca (piątek),
- świadczenia przypisane do terminu 20 czerwca pojawią się na kontach 19 czerwca (piątek).
Zmiany obejmują również dodatek pielęgnacyjny, ponieważ ZUS przekazuje go razem z emeryturą lub rentą. Dla wielu seniorów wcześniejszy przelew oznacza spokojniejsze zakupy przed weekendem albo możliwość opłacenia leków i rachunków kilka dni wcześniej.
Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS w 2026. Lista uprawnionych
Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z najważniejszych dodatków do emerytury lub renty. ZUS wypłaca go osobom, które spełniają ustawowe warunki związane z wiekiem albo stanem zdrowia. Świadczenie dostają:
- osoby, które ukończyły 75 lat,
- emeryci i renciści uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Seniorzy po ukończeniu 75. roku życia nie muszą składać wniosku. ZUS przyznaje dodatek automatycznie. Inaczej wygląda sytuacja osób młodszych, które chcą otrzymać świadczenie z powodu stanu zdrowia. W takim przypadku potrzebne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
Ważne
Wiele osób myli dodatek pielęgnacyjny z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez gminy. To dwa różne świadczenia i nie można pobierać ich jednocześnie. Jeśli senior otrzymuje dodatek z ZUS, gmina wstrzymuje wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego.
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku. Nowa kwota po waloryzacji ZUS
Po marcowej waloryzacji dodatek pielęgnacyjny wynosi ok. 366,68 zł miesięcznie brutto. Kwota zmienia się raz w roku razem z waloryzacją emerytur i rent. Świadczenie trafia do seniora razem z podstawową emeryturą albo rentą. Nie trzeba wykonywać dodatkowych formalności ani składać osobnego dyspozycji przelewu.
Kiedy ZUS wypłaci dodatek pielęgnacyjny w czerwcu 2026. Pełny harmonogram [TABELA]
ZUS wypłaca emerytury, renty i dodatki w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Każdy świadczeniobiorca ma przypisaną konkretną datę, która zwykle pozostaje niezmienna przez lata. W czerwcu 2026 harmonogram wygląda następująco:
Termin standardowy
Faktyczna data wypłaty
Powód zmiany
1 czerwca
1 czerwca
bez zmian
6 czerwca
5 czerwca
sobota
10 czerwca
10 czerwca
bez zmian
15 czerwca
15 czerwca
bez zmian
20 czerwca
19 czerwca
sobota
25 czerwca
25 czerwca
bez zmian
Największe zainteresowanie budzą zwykle przelewy przyspieszone przed weekendem. Część seniorów widzi pieniądze na koncie już wcześnie rano, inni dopiero po zaksięgowaniu przez bank.
Dlaczego ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny wcześniej niż zwykle
Zasady wypłat dodatku pielęgnacyjnego wynikają z przepisów dotyczących emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę albo święto ustawowo wolne od pracy, ZUS przekazuje świadczenie wcześniej. Mechanizm działa automatycznie. Senior nie musi:
- składać wniosku,
- kontaktować się z ZUS,
- zmieniać numeru rachunku,
- potwierdzać wcześniejszej wypłaty.
Zakład wysyła dyspozycje przelewów z wyprzedzeniem, a banki księgują środki zgodnie z własnymi sesjami.
Dodatek pielęgnacyjny nie dotarł na konto? ZUS wyjaśnia możliwe opóźnienia
Zdarza się, że pieniądze pojawiają się na koncie kilka godzin później niż zwykle, mimo że ZUS wysłał przelew zgodnie z harmonogramem. Najczęściej wynika to z działania systemów bankowych albo godzin księgowania. Seniorzy korzystający z przekazów pocztowych również mogą zauważyć niewielkie różnice w terminach doręczeń. W takich sytuacjach znaczenie ma harmonogram pracy listonosza i lokalnej placówki pocztowej.
Jak sprawdzić termin wypłaty dodatku pielęgnacyjnego z ZUS
Seniorzy, którzy nie pamiętają swojej daty wypłaty, mogą sprawdzić ją na kilka sposobów:
- w decyzji o przyznaniu emerytury lub renty,
- na profilu PUE ZUS,
- w historii rachunku bankowego,
- telefonicznie przez infolinię ZUS.
Stały termin nie zmienia się co miesiąc. Korekty pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy data wypada w dzień wolny od pracy.
