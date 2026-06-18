Afera wokół Szpitala Południowego sprawiła, że dyskusja o rekordowych zarobkach wyszła daleko poza środowisko medyczne. Teraz rząd chce zdobyć narzędzia pozwalające policzyć rzeczywistą skalę tego zjawiska.

Zarobki lekarzy ponad 100 tys. zł miesięcznie. AOTMiT szacuje nawet 5,6 tys. medyków

Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dysponuje danymi pokazującymi, że ponad 100 tys. zł miesięcznie w jednym miejscu pracy zarabia około 560 lekarzy, czyli niewiele ponad 1 proc. analizowanej grupy. Prezes AOTMiT Daniel Rutkowski w rozmowie z Rynkiem Zdrowia zwraca jednak uwagę, że państwo nie potrafi dziś połączyć dochodów tej samej osoby z kilku podmiotów. Jeżeli lekarz pracuje jednocześnie w dwóch lub trzech szpitalach, każda placówka pokazuje tylko fragment jego wynagrodzenia.

Dlatego, według szefa Agencji, po zsumowaniu wszystkich kontraktów może się okazać, że dochody przekraczające 100 tys. zł miesięcznie osiąga nawet 5–10 proc. lekarzy. Przy populacji liczącej około 56 tys. analizowanych medyków oznacza to od około 2,8 tys. do nawet 5,6 tys. osób.

Dlaczego niektórzy lekarze zarabiają ponad 100 tys. zł miesięcznie?

Najwyższe wynagrodzenia najczęściej nie wynikają z jednej pensji etatowej. To efekt łączenia

kilku kontraktów,

dyżurów oraz

pracy w różnych placówkach.

Lekarz może rano przyjmować pacjentów w szpitalu wojewódzkim, po południu pełnić dyżur w szpitalu powiatowym, a nocą pracować na SOR-ze lub świadczyć usługi w prywatnej placówce. Każda z tych umów jest rozliczana oddzielnie. Właśnie dlatego państwo widzi dziś pojedyncze faktury, ale nie pełny obraz dochodów.

Ile zarabia lekarz w 2026 roku? Średnia pensja specjalisty to około 24 tys. zł

Jednocześnie dane AOTMiT pokazują, że zdecydowana większość lekarzy nie osiąga rekordowych wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wynosi około 24 tys. zł brutto miesięcznie, uwzględniając dyżury i dodatki stażowe. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Lekarz 25 tys. zł, pielęgniarka 16 tys. zł. AOTMiT pokazał prognozy pensji w szpitalach.

Najlepiej wynagradzane 25 proc. specjalistów przekracza poziom około 29 tys. zł brutto, co pokazuje, jak duża jest różnica między przeciętnymi zarobkami a nielicznymi rekordowymi kontraktami.

Afera w Szpitalu Południowym. Rekordowe zarobki lekarza przyspieszyły zmiany

Impulsem do zmian była sprawa lekarza z Warszawskiego Szpitala Południowego, który według medialnych doniesień w 2025 r. miał zarobić około 1,6 mln zł, mimo że był w trakcie specjalizacji. To właśnie po tej sprawie rząd przyjął projekt przepisów umożliwiających AOTMiT analizowanie wynagrodzeń medyków z wykorzystaniem numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Celem jest stworzenie pełniejszego obrazu kosztów pracy w ochronie zdrowia oraz sprawdzenie skali wieloetatowości.

Zarobki lekarzy i reforma ochrony zdrowia. Samorząd chce spotkania z premierem

Do sprawy odniosła się również Naczelna Rada Lekarska, która wystąpiła o spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Samorząd lekarski zapowiada rozmowę o reformie systemu ochrony zdrowia i chce wyjaśnić, dlaczego w części specjalizacji pojawiają się bardzo wysokie stawki. Przedstawiciele środowiska zwracają uwagę, że rekordowe wynagrodzenia dotyczą pojedynczych przypadków, a większość lekarzy pracuje za znacznie niższe kwoty.

Rejestr zarobków lekarzy. Rząd chce sprawdzić dochody z kilku miejsc pracy

Dziś państwo zna jedynie fragment danych dotyczących zarobków medyków. Po wejściu nowych przepisów AOTMiT będzie mogła sprawdzić, ile miejsc pracy ma dana osoba i jakie są jej łączne dochody finansowane ze środków publicznych. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Kto zobaczy zarobki lekarzy? Rząd tworzy nowy rejestr, a NIL ostrzega przed skutkami

Dopiero wtedy będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy lekarzy osiągających ponad 100 tys. zł miesięcznie jest około 560, czy raczej 2,8–5,6 tys. osób, czyli nawet 10 proc. analizowanej grupy medyków.