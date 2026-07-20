Gazeta Prawna
Legislacja

Szykują się duże zmiany dla dietetyków. Jest projekt ustawy o nowym zawodzie medycznym

Kobieta pisze coś na kartce na stole, na którym leżą owoce i warzywa
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zakładający kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu, określenie kompetencji oraz wprowadzenie prawa wykonywania zawodu.ShutterStock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 12:24

Dietetycy mogą wkrótce zyskać status samodzielnego zawodu medycznego, własny samorząd zawodowy oraz chroniony prawnie tytuł zawodowy. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy, która zakłada kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu, określenie kompetencji oraz wprowadzenie prawa wykonywania zawodu.

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Co zmieni nowa ustawa o zawodzie dietetyka?

To rewolucja, na którą środowisko czekało od lat. Projekt ustawy o zawodzie dietetyka ma kompleksowo ujednolicić zasady wykonywania zawodu w Polsce. Proponowane przepisy regulują:

  • wykonywanie zawodu dietetyka,
  • uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu,
  • kształcenie zawodowe dietetyków,
  • kształcenie podyplomowe,
  • odpowiedzialność zawodową.

Dietetyk ma zostać samodzielnym zawodem medycznym

Najważniejszą zmianą wynikającą z projektu jest formalne uznanie dietetyka za samodzielny zawód medyczny. Warto zwrócić uwagę, że proponowane przepisy po raz pierwszy kompleksowo określają zasady wykonywania zawodu, wymagania kwalifikacyjne oraz organizację samorządu zawodowego dietetyków.

Autorzy projektu argumentują konieczność wdrożenia przepisów tym, że obecnie zawód nie posiada odrębnej regulacji ustawowej, mimo że dietetycy odgrywają coraz większą rolę w profilaktyce i leczeniu chorób.

Powstanie obowiązkowy samorząd dietetyków

Proponowana ustawa przewiduje utworzenie Krajowej Izby Dietetyków, która będzie prowadzić rejestr osób posiadających prawo wykonywania zawodu, nadzorować wykonywanie zawodu oraz odpowiadać za kwestie odpowiedzialności. Przynależność do samorządu ma być obowiązkowa dla wszystkich osób wykonujących zawód dietetyka.

Tylko osoby z prawem wykonywania zawodu będą mogły używać tytułu dietetyk

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian ma być ochrona tytułu zawodowego. Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z projektem, prawo do posługiwania się tytułem dietetyk będzie przysługiwało wyłącznie osobom posiadającym oficjalne prawo wykonywania zawodu. Ochroną mają zostać objęte również tytuły specjalistów. Projekt zakłada także penalizację bezprawnego używania chronionego tytułu zawodowego.

W praktyce oznacza to, że zastrzeżone czynności oraz posługiwanie się tytułem zawodowym mają zostać ograniczone do osób spełniających ustawowe wymagania.

Koniec z dietetykami po weekendowych kursach? Nowe wymagania

Projekt szczegółowo opisuje, kto będzie mógł uzyskać prawo wykonywania zawodu. Co może się wkrótce zmienić?

Docelowo dietetykiem będzie można być po jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku dietetyka. Jednocześnie projekt zawiera przepisy przejściowe, które pozwalają zachować uprawnienia osobom, które ukończyły wcześniej określone kierunki studiów lub szkoły policealne i spełniają wskazane w ustawie warunki.Prawo wykonywania zawodu będzie przyznawała Krajowa Rada Dietetyków.

Dietetycy zyskają jasno określone kompetencje

Projekt po raz pierwszy w jednym akcie prawnym szczegółowo określa zakres czynności zawodowych dietetyka. Obejmuje on m.in.:

  • ocenę stanu odżywienia pacjenta,
  • prowadzenie poradnictwa dietetycznego,
  • opracowywanie indywidualnych planów żywieniowych,
  • udział w leczeniu żywieniowym,
  • edukację żywieniową,
  • działania z zakresu zdrowia publicznego,
  • prowadzenie dokumentacji dietetycznej.

Część tych czynności ma zostać zastrzeżona wyłącznie dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu.

Obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji

Projekt wprowadza również obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego.

Dietetycy mają regularnie uczestniczyć w szkoleniach, kursach lub innych formach doskonalenia zawodowego. Rozliczanie obowiązku edukacyjnego ma odbywać się w pięcioletnich okresach, a pracownik będzie mógł korzystać z płatnego urlopu szkoleniowego do sześciu dni w roku.

To dopiero początek prac parlamentarnych

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu jako inicjatywa poselska (grupa posłów Polski 2050).

Na obecnym etapie proponowane rozwiązania nie obowiązują. Dokument będzie przedmiotem dalszych prac w parlamencie, podczas których jego przepisy mogą jeszcze ulec zmianie.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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