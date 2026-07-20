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Prawo cywilne

Rozstanie i walka o pierścionek zaręczynowy. Przepisy kryją haczyk, o którym mało kto wie

Kobieta wkłada kobiecie na palec pierścionek
Co zrobić z pierścionkiem zaręczynowym po rozstaniu?Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 08:57

Gdy opadną pierwsze emocje po zerwanych zaręczynach, pojawia się niewygodne pytanie: co zrobić z pierścionkiem zaręczynowym? Choć intuicja podpowiada niektórym kobietom, że biżuteria zostaje u nich na zawsze, polskie prawo przewiduje scenariusze, w których mężczyzna ma prawo żądać jej zwrotu.

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Zaręczyny to umowa? Prawny haczyk

Z punktu widzenia art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, moment przyjęcia oświadczyn jest równoznaczny z zawarciem umowy darowizny. Choć brzmi to mało romantycznie, niesie za sobą konkretne skutki prawne:

  • Przeniesienie własności: W chwili włożenia pierścionka na palec, staje się on własnością kobiety.
  • Brak zobowiązań: Obdarowana nie ma obowiązku świadczenia niczego w zamian.
  • Zgoda obu stron: Przyjęcie biżuterii oznacza automatyczną akceptację umowy.

Standardowo, gdy narzeczeni po prostu dochodzą do wniosku, że do siebie nie pasują i rozchodzą się, kobieta nie ma obowiązku oddawania pierścionka. Istnieją jednak sytuacje, które pozwalają darczyńcy odwołać darowiznę i domagać się jego zwrotu.

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Kiedy musisz oddać pierścionek? Decyduje jeden szczegół

Kluczowym pojęciem jest tutaj tzw. rażąca niewdzięczność. Jak wyjaśnia mecenas Julia Jurczuk-Macek, prowadząca własną kancelarię adwokacką, to właśnie powód rozpadu relacji decyduje o tym, czy zwrot biżuterii będzie konieczny. Jeśli zachowanie kobiety drastycznie naruszyło normy społeczne i moralne, mężczyzna zyskuje mocny argument w sądzie.

Warto mieć świadomość, że zwykła kłótnia czy niedopasowanie charakterów to za mało, żeby żądać zwrotu pierścionka zaręczynowego. Co zatem można uznać za rażącą niewdzięczność? Sądy biorą pod uwagę:

  • Zdrady i świadome oszustwa: Niszczenie zaufania i lojalności w związku.
  • Przemoc: Zarówno agresja fizyczna, jak i psychiczne znęcanie się nad partnerem.
  • Brak wsparcia w kryzysie: Porzucenie bliskiej osoby w trakcie ciężkiej choroby lub problemów życiowych.
  • Inne zachowania rażąco naruszające normy moralne: Wszelkie działania intencjonalnie wymierzone w krzywdę dotychczasowego partnera.

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Umowa dotycząca zawarcia małżeństwa w przyszłości. Skutki są konkretne

W polskim orzecznictwie obok dominującej teorii darowizny pojawiła się również druga interpretacja. Stała się ona głośna za sprawą medialnego procesu piosenkarki Doroty „Dody” Rabczewskiej z jej byłym partnerem Emilem Haidarem.

Sąd uznał wówczas, że wręczenie pierścionka było elementem umowy dotyczącej zawarcia małżeństwa w przyszłości. Ponieważ cel tej umowy (czyli ślub) nie został zrealizowany, podstawa prawna do zatrzymania pierścionka wygasła. W takim ujęciu biżuteria staje się tzw. bezpodstawnym wzbogaceniem i musi wrócić do dawnego właściciela, niezależnie od tego, kto zawinił przy rozstaniu. Warto jednak pamiętać, że eksperci wciąż traktują to stanowisko jako rzadziej spotykany wyjątek od ogólnej reguły.

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Chcesz zwrotu pierścionka zaręczynowego? Jeden błąd i szansa przepada

Mężczyzna, który uważa, że ma prawo odzyskać pierścionek z powodu zachowania byłej narzeczonej, powinien podjąć konkretne kroki. Przepisy (art. 900 Kodeksu cywilnego) precyzują, jak należy to zrobić:

  1. Forma pisemna: Żądanie zwrotu musi mieć postać oficjalnego pisma.
  2. Konkretne uzasadnienie: W dokumencie należy precyzyjnie opisać akty rażącej niewdzięczności, których dopuściła się kobieta.
  3. Skuteczne dostarczenie: Pismo powinno zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru (np. listem poleconym).

Dopiero po dopełnieniu tych formalności była partnerka zostaje w świetle prawa uznana za osobę bezpodstawnie wzbogaconą. Otwiera to drogę do ewentualnego procesu sądowego o zwrot mienia.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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