Zaręczyny to umowa? Prawny haczyk

Z punktu widzenia art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, moment przyjęcia oświadczyn jest równoznaczny z zawarciem umowy darowizny. Choć brzmi to mało romantycznie, niesie za sobą konkretne skutki prawne:

Przeniesienie własności: W chwili włożenia pierścionka na palec, staje się on własnością kobiety.

W chwili włożenia pierścionka na palec, staje się on własnością kobiety. Brak zobowiązań: Obdarowana nie ma obowiązku świadczenia niczego w zamian.

Obdarowana nie ma obowiązku świadczenia niczego w zamian. Zgoda obu stron: Przyjęcie biżuterii oznacza automatyczną akceptację umowy.

Standardowo, gdy narzeczeni po prostu dochodzą do wniosku, że do siebie nie pasują i rozchodzą się, kobieta nie ma obowiązku oddawania pierścionka. Istnieją jednak sytuacje, które pozwalają darczyńcy odwołać darowiznę i domagać się jego zwrotu.

Kiedy musisz oddać pierścionek? Decyduje jeden szczegół

Kluczowym pojęciem jest tutaj tzw. rażąca niewdzięczność. Jak wyjaśnia mecenas Julia Jurczuk-Macek, prowadząca własną kancelarię adwokacką, to właśnie powód rozpadu relacji decyduje o tym, czy zwrot biżuterii będzie konieczny. Jeśli zachowanie kobiety drastycznie naruszyło normy społeczne i moralne, mężczyzna zyskuje mocny argument w sądzie.

Warto mieć świadomość, że zwykła kłótnia czy niedopasowanie charakterów to za mało, żeby żądać zwrotu pierścionka zaręczynowego. Co zatem można uznać za rażącą niewdzięczność? Sądy biorą pod uwagę:

Zdrady i świadome oszustwa: Niszczenie zaufania i lojalności w związku.

Niszczenie zaufania i lojalności w związku. Przemoc: Zarówno agresja fizyczna, jak i psychiczne znęcanie się nad partnerem.

Zarówno agresja fizyczna, jak i psychiczne znęcanie się nad partnerem. Brak wsparcia w kryzysie: Porzucenie bliskiej osoby w trakcie ciężkiej choroby lub problemów życiowych.

Porzucenie bliskiej osoby w trakcie ciężkiej choroby lub problemów życiowych. Inne zachowania rażąco naruszające normy moralne: Wszelkie działania intencjonalnie wymierzone w krzywdę dotychczasowego partnera.

Umowa dotycząca zawarcia małżeństwa w przyszłości. Skutki są konkretne

W polskim orzecznictwie obok dominującej teorii darowizny pojawiła się również druga interpretacja. Stała się ona głośna za sprawą medialnego procesu piosenkarki Doroty „Dody” Rabczewskiej z jej byłym partnerem Emilem Haidarem.

Sąd uznał wówczas, że wręczenie pierścionka było elementem umowy dotyczącej zawarcia małżeństwa w przyszłości. Ponieważ cel tej umowy (czyli ślub) nie został zrealizowany, podstawa prawna do zatrzymania pierścionka wygasła. W takim ujęciu biżuteria staje się tzw. bezpodstawnym wzbogaceniem i musi wrócić do dawnego właściciela, niezależnie od tego, kto zawinił przy rozstaniu. Warto jednak pamiętać, że eksperci wciąż traktują to stanowisko jako rzadziej spotykany wyjątek od ogólnej reguły.

Chcesz zwrotu pierścionka zaręczynowego? Jeden błąd i szansa przepada

Mężczyzna, który uważa, że ma prawo odzyskać pierścionek z powodu zachowania byłej narzeczonej, powinien podjąć konkretne kroki. Przepisy (art. 900 Kodeksu cywilnego) precyzują, jak należy to zrobić:

Forma pisemna: Żądanie zwrotu musi mieć postać oficjalnego pisma. Konkretne uzasadnienie: W dokumencie należy precyzyjnie opisać akty rażącej niewdzięczności, których dopuściła się kobieta. Skuteczne dostarczenie: Pismo powinno zostać doręczone za potwierdzeniem odbioru (np. listem poleconym).

Dopiero po dopełnieniu tych formalności była partnerka zostaje w świetle prawa uznana za osobę bezpodstawnie wzbogaconą. Otwiera to drogę do ewentualnego procesu sądowego o zwrot mienia.

Darowizna na konto osoby trzeciej. Co z podatkiem?