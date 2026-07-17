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Oblężenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeden kierunek rozbił bank, to nowy rekord

Studenci w kitlach stoją przed budynkiem
Uniwersytet Warszawski przeżywa prawdziwy szturm kandydatów. O jeden indeks walczyło średnio 7 absolwentów szkół średnich.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 13:59

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM). Liczby mówią same za siebie - warszawska uczelnia przeżywa prawdziwy szturm kandydatów, potwierdzając swoją pozycję absolutnego lidera w kraju.

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Ponad 20 chętnych na jedno miejsce. Ten kierunek zdemolował konkurencję

W rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na WUM wpłynęło łącznie aż 15 950 aplikacji. Uczelnia przygotowała w tym roku 2 233 miejsca, co oznacza, że o jeden indeks walczyło średnio ponad 7 kandydatów (7,14). Warto jednak podkreślić, że ta ogólna statystyka nie oddaje w pełni skali rywalizacji na poszczególnych specjalnościach. Ze względu na ogromne limity przyjęć na kluczowych kierunkach, WUM bije konkurencję w liczbach bezwzględnych.

Zaskakujący lider: Największa walka stoczyła się na Elektroradiologii, gdzie o jedno miejsce walczyło aż 21 chętnych. Tradycyjny hit – kierunek lekarsko-dentystyczny – zanotował wynik 13,5 osób na jedno miejsce.

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Szczegółowe statystyki rekrutacji na WUM: Gdzie było najtrudniej?

Oto pełne zestawienie kierunków uszeregowane według stopnia trudności dostania się na studia (liczba chętnych na jedno miejsce):

Kierunek studiów

Liczba kandydatów

Liczba miejsc

Kandydatów na miejsce

Elektroradiologia I st

835

40

21,0

Higiena stomatologiczna

537

35

15,0

Lekarsko-dentystyczny

1 138

84

13,5

Logopedia ogólna i kliniczna I st

459

35

13,0

Techniki dentystyczne

457

35

13,0

Audiofonologia

297

30

10,0

Pielęgniarstwo

2 936

384

8,0

Analityka medyczna

824

110

7,5

Lekarski

3 861

550

7,0

Fizjoterapia

1 068

150

7,0

Ratownictwo medyczne I st

811

120

7,0

Położnictwo I st

784

168

5,0

Dietetyka I st

643

168

4,0

Farmacja

731

180

4,0

Zdrowie publiczne

506

144

3,5

Dlaczego statystyki mogą mylić?

Eksperci rekrutacyjni zwracają uwagę, że wskaźnik „liczby osób na jedno miejsce” bywa zwodniczy. WUM, jako gigant edukacyjny, oferuje potężną liczbę miejsc – pod względem pojemności kierunku lekarskiego ustępuje w kraju jedynie Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi, a na kierunku lekarsko-dentystycznym zajmuje wysokie czwarte miejsce w Polsce. Z tego powodu trudniej tu o sztucznie zawyżone wskaźniki popularności, którymi chwalą się mniejsze uczelnie otwierające kameralne kierunki medyczne. Pod względem realnej, bezwzględnej liczby chętnych, Warszawa nie ma sobie równych.

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Światowa elita i potężne zaplecze kliniczne

O niesłabnącej popularności stołecznej uczelni decyduje jej międzynarodowa ranga oraz unikalna infrastruktura. W najnowszym zestawieniu wydawnictwa „Perspektywy”, WUM uplasował się na czwartym miejscu wśród uczelni medycznych w Polsce. Jeszcze większe wrażenie robi prestiżowy, globalny ranking Center for World University Rankings (CWUR) – WUM znalazł się w elitarnym gronie top 4,3% najlepszych uniwersytetów na świecie, zajmując jednocześnie wysoką 9. pozycję wśród wszystkich uczelni wyższych w naszym kraju.

Dla przyszłych lekarzy kluczowa pozostaje jednak praktyka. Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje największą bazą kliniczną w Polsce. W jej skład wchodzi potężne Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (obejmujące Szpital Centralny, Pediatryczny oraz Szpital Dzieciątka Jezus), a także znane placówki specjalistyczne: szpital położniczy przy ul. Karowej (im. Księżnej Anny Mazowieckiej), Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka oraz Samodzielny Kliniczny Szpital Okulistyczny. To właśnie dostęp do nauki bezpośrednio przy łóżkach pacjentów, pod okiem najwybitniejszych krajowych dydaktyków i klinicystów, co roku przyciąga do Warszawy tysiące młodych ludzi marzących o karierze w medycynie.

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rekrutacjauniwersytetWarszawski Uniwersytet Medyczny

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