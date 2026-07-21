Koniec astronomicznych stawek. Ustala się twardy limit zarobków dla lekarzy

Jednym z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych punktów wtorkowych obrad jest informacja minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na temat reformy publicznego systemu ochrony zdrowia. Odpowiedzią na liczne nieprawidłowości w szpitalach ma być wprowadzenie twardych zasad rozliczania medyków. Premier Donald Tusk oficjalnie zapowiedział wprowadzenie maksymalnego pułapu wynagrodzenia – stawka godzinowa ma wynieść maksymalnie 240–250 zł brutto, a górna granica miesięcznych zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto przy przepracowaniu równowartości dwóch etatów.

Rząd kończy także z kontrowersyjnym mechanizmem naliczania pensji jako procentu od wykonywanych procedur medycznych, co w przeszłości prowadziło do absurdalnych stawek godzinowych. Zostaną wprowadzone sztywne limity czasu pracy – także dla lekarzy pracujących na kontraktach – oraz pełna jawność umów zawieranych przez jednostki dysponujące publicznym pieniądzem. Dopełnieniem zmian w ochronie zdrowia ma być wdrożenie e-kolejki i centralnej e-rejestracji, by ukrócić zjawisko ręcznie prowadzonych „zeszytów” i uprzywilejowanych pacjentów. Projekty ustaw po konsultacjach mają trafić do Sejmu na początku września.

Podwyżka akcyzy na e-papierosy. Droższy płyn i urządzenia zasilające

Osoby korzystające z e-papierosów i e-vapów muszą przygotować się na wyższe wydatki. Rada Ministrów zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z propozycją, stawka akcyzy na urządzenia do waporyzacji (w tym e-papierosy wielorazowe, podgrzewacze oraz zestawy części) wzrośnie z 40 zł do 50 zł za sztukę.

Droższy będzie również sam płyn do papierosów elektronicznych – stawka podatku wzrośnie z 1,80 zł do 2,20 zł za mililitr. Dodatkowo resort finansów planuje opodatkowanie tzw. „dołów” (urządzeń zasilająco-sterujących bez grzałki) oraz podniesienie kwoty doliczanej do akcyzy od płynu zawartego w jednorazowym papierosie elektronicznym do 50 zł.

Prawa uczniów i ułatwienia dla biznesu: Bezpłatny eDziennik i deregulacja PIT, CIT i VAT

Rząd zaplanował także rewolucję w edukacji. Nowela Prawa oświatowego zakłada stworzenie i wdrożenie państwowego, całkowicie bezpłatnego eDziennika. Pilotaż systemu ruszy w roku szkolnym 2026/2027 w wybranych szkołach podstawowych, a pełne udostępnienie narzędzia przewidziano od roku szkolnego 2027/2028.

W pakiecie podatkowym znajdą się z kolei zmiany deregulacyjne w ustawach o PIT, CIT i VAT. Projekt znosi m.in. dodatkowe sankcje dochodowe w przypadku dokonania płatności powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT lub z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. W podatku VAT wprowadzony zostanie obowiązek składania deklaracji importowej wyłącznie drogą elektroniczną.

Zmiany w sądach, nowela Prawa wodnego oraz specustawa na Światowe Jamboree Skautowe

W porządku obrad posiedzenia rządu znalazł się ponadto pakiet reform przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pierwsza z noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych ułatwi sędziom pełnienie służby po ukończeniu 65. roku życia (poprzez wyłączenie z tej procedury Krajowej Rady Sądownictwa) oraz ograniczy czas delegowania sędziów do zadań pozaorzeczniczych (np. do Ministerstwa Sprawiedliwości) do maksymalnie 4 lat. Druga nowelizacja zagwarantuje osobom głuchym bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego na takich samych zasadach jak w przypadku tłumacza języka obcego oraz rozpocznie dawno zapowiadane reformy w funkcjonowaniu biegłych sądowych.

Ministrowie pochylają się również nad nowelizacją Prawa wodnego, wprowadzającą ściślejsze unijne kryteria oceny jakości wody w kąpieliskach na podstawie bieżącego i trzech poprzednich sezonów, nowelą ustawy o działaniach antyterrorystycznych (wprowadzającą status „wydarzenia specjalnego” nadawany przez szefa MSWiA) oraz specustawą wspierającą organizację XXVI Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się latem 2027 roku w Gdańsku z udziałem nawet 50 tysięcy uczestników z całego świata.