Tyle naprawdę zarabiają polskie pielęgniarki. Kwoty na paskach robią wrażenie, a od lipca wejdzie nowy taryfikator [TABELA]

Letnia rewolucja w szpitalach. Prawie 1000 zł podwyżki na rękę

Od 1 lipca 2026 roku pracownicy publicznej ochrony zdrowia zatrudnieni na etatach mogą liczyć na ustawowy wzrost minimalnych wynagrodzeń (o 8,82 proc.). Dla samych pielęgniarek oznacza to gwarantowany wzrost pensji zasadniczej – w zależności od kwalifikacji - od kilkuset do blisko tysiąca złotych na rękę. Przykładowo, wynagrodzenie minimalne dla pielęgniarki ze specjalizacją wzrośnie o 931,17 zł, osiągając poziom 11 485,59 zł brutto.

Mit biednego medyka obalony? Ponad 16 tysięcy co miesiąc to rzeczywistość

Co ciekawe, jak donosi Rzeczpospolita, wiele z nich już teraz zarabia znacznie więcej niż przewidują ustawowe stawki. Najlepiej opłacane pielęgniarki już teraz mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenia w wysokości nawet 16 tys. zł – wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Pielęgniarki z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiają średnio ponad 15,3 tys. zł brutto miesięcznie. Co więcej, aż jedna czwarta tej grupy zawodowej otrzymuje wynagrodzenie powyżej 16,4 tys. zł brutto miesięcznie.

Z danych AOTMiT wynika, że nawet pielęgniarki bez wyższego wykształcenia magisterskiego czy specjalistycznego (tzw. grupa 6., obejmująca osoby z licencjatem lub dyplomem szkoły średniej) zarabiają ok. 11 tys. zł brutto miesięcznie.

Rządowe „widełki” kontra rzeczywistość. Tyle wynosi od lipca absolutne minimum w szpitalach

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie minimalnych stawek zasadniczych, które będą obowiązywać w szpitalach i przychodniach od początku drugiego półrocza.

Grupa zawodowa / Wykształcenie Nowa stawka minimalna (brutto) Gwarantowany wzrost (brutto) Lekarz ze specjalizacją 12 910,16 zł +1 046,67 zł Pielęgniarka z magistrem i spec. / Farmaceuta / Fizjoterapeuta (mgr + spec.) 11 485,59 zł +931,17 zł Lekarz bez specjalizacji 10 595,24 zł +858,99 zł Pielęgniarka (mgr lub spec.) / Położna (mgr / lic. + spec.) 9 081,63 zł +736,28 zł Lekarz stażysta 8 458,38 zł +685,75 zł Pielęgniarka (licen. / średnie) / Ratownik medyczny / Fizjoterapeuta (lic.) 8 369,35 zł +678,53 zł Opiekun medyczny / Inny personel medyczny ze średnim wykształceniem 7 657,06 zł +620,78 zł Pracownik niemedyczny (wyższe wykształcenie) 8 903,56 zł +721,84 zł Pracownik niemedyczny (średnie wykształcenie) 6 944,78 zł +563,04 zł Pracownik niemedyczny (poniżej średniego) 5 787,31 zł +469,19 zł

Prezentowane kwoty to ustawowe minima oznaczające podstawę wynagrodzenia. Do stawek tych w codziennej praktyce dochodzą liczne dodatki, przykładowo za dyżury nocne lub pracę w święta.

Szpitale uciekają przed wypłatą nagród

Źródło