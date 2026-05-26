Gazeta Prawna
Wynagrodzenia

Tyle naprawdę zarabiają polskie pielęgniarki. Kwoty na paskach robią wrażenie, a od lipca wejdzie nowy taryfikator [TABELA]

Personel medyczny idący korytarzem szpitalnym
Od 1 lipca 2026 roku pielęgniarki mogą liczyć na wzrost minimalnego wynagrodzeniaShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 15:57

Choć oficjalne podwyżki w szpitalach ruszają dopiero 1 lipca, rzeczywiste zarobki personelu medycznego już teraz zwalają z nóg. Najnowsze dane AOTMiT obalają mit o słabo opłacanych medykach. Sprawdziliśmy, jak realne pensje mają się do rządowych tabel i kto od lipca dostanie dodatkowy tysiąc złotych do podstawy.

Skrót artykułu

Letnia rewolucja w szpitalach. Prawie 1000 zł podwyżki na rękę

Od 1 lipca 2026 roku pracownicy publicznej ochrony zdrowia zatrudnieni na etatach mogą liczyć na ustawowy wzrost minimalnych wynagrodzeń (o 8,82 proc.). Dla samych pielęgniarek oznacza to gwarantowany wzrost pensji zasadniczej – w zależności od kwalifikacji - od kilkuset do blisko tysiąca złotych na rękę. Przykładowo, wynagrodzenie minimalne dla pielęgniarki ze specjalizacją wzrośnie o 931,17 zł, osiągając poziom 11 485,59 zł brutto.

Kształcenie pielęgniarek dawniej i dziś. Czy studia medyczne dają gorsze przygotowanie praktyczne niż licea?
Zobacz także
Kształcenie pielęgniarek dawniej i dziś. Czy studia medyczne dają gorsze przygotowanie praktyczne niż licea?

Mit biednego medyka obalony? Ponad 16 tysięcy co miesiąc to rzeczywistość

Co ciekawe, jak donosi Rzeczpospolita, wiele z nich już teraz zarabia znacznie więcej niż przewidują ustawowe stawki. Najlepiej opłacane pielęgniarki już teraz mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenia w wysokości nawet 16 tys. zł – wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Pielęgniarki z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiają średnio ponad 15,3 tys. zł brutto miesięcznie. Co więcej, aż jedna czwarta tej grupy zawodowej otrzymuje wynagrodzenie powyżej 16,4 tys. zł brutto miesięcznie.

Z danych AOTMiT wynika, że nawet pielęgniarki bez wyższego wykształcenia magisterskiego czy specjalistycznego (tzw. grupa 6., obejmująca osoby z licencjatem lub dyplomem szkoły średniej) zarabiają ok. 11 tys. zł brutto miesięcznie.

Wojna o paznokcie w szpitalach. GIS wywołał wściekłość pielęgniarek
Zobacz także
Wojna o paznokcie w szpitalach. GIS wywołał wściekłość pielęgniarek

Rządowe „widełki” kontra rzeczywistość. Tyle wynosi od lipca absolutne minimum w szpitalach

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie minimalnych stawek zasadniczych, które będą obowiązywać w szpitalach i przychodniach od początku drugiego półrocza.

Grupa zawodowa / Wykształcenie

Nowa stawka minimalna (brutto)

Gwarantowany wzrost (brutto)

Lekarz ze specjalizacją

12 910,16 zł

+1 046,67 zł

Pielęgniarka z magistrem i spec. / Farmaceuta / Fizjoterapeuta (mgr + spec.)

11 485,59 zł

+931,17 zł

Lekarz bez specjalizacji

10 595,24 zł

+858,99 zł

Pielęgniarka (mgr lub spec.) / Położna (mgr / lic. + spec.)

9 081,63 zł

+736,28 zł

Lekarz stażysta

8 458,38 zł

+685,75 zł

Pielęgniarka (licen. / średnie) / Ratownik medyczny / Fizjoterapeuta (lic.)

8 369,35 zł

+678,53 zł

Opiekun medyczny / Inny personel medyczny ze średnim wykształceniem

7 657,06 zł

+620,78 zł

Pracownik niemedyczny (wyższe wykształcenie)

8 903,56 zł

+721,84 zł

Pracownik niemedyczny (średnie wykształcenie)

6 944,78 zł

+563,04 zł

Pracownik niemedyczny (poniżej średniego)

5 787,31 zł

+469,19 zł

Prezentowane kwoty to ustawowe minima oznaczające podstawę wynagrodzenia. Do stawek tych w codziennej praktyce dochodzą liczne dodatki, przykładowo za dyżury nocne lub pracę w święta.

Szpitale uciekają przed wypłatą nagród

Źródło

  • www.rzeczpospolita.pl
  • www.rynekzdrowia.pl
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

wynagrodzeniapodwyżkipielęgniarki

Powiązane

porodówka
ZdrowieCoraz mniej dzieci, coraz mniej porodówek. Demografia uderza w szpitale
Gen. broni prof. Grzegorz Gielerak na HCC: szpitale cywilne też muszą być gotowe na konflikt zbrojny
ZdrowieGen. broni prof. Grzegorz Gielerak na HCC: szpitale cywilne też muszą być gotowe na konflikt zbrojny
Protest w szpitalu w Olesnicy
ZdrowieSzpitale powiatowe w całym kraju protestują. „Sytuacja finansowa zagraża pacjentom”