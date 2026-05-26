Tyle naprawdę zarabiają polskie pielęgniarki. Kwoty na paskach robią wrażenie, a od lipca wejdzie nowy taryfikator [TABELA]

Choć oficjalne podwyżki w szpitalach ruszają dopiero 1 lipca, rzeczywiste zarobki personelu medycznego już teraz zwalają z nóg. Najnowsze dane AOTMiT obalają mit o słabo opłacanych medykach. Sprawdziliśmy, jak realne pensje mają się do rządowych tabel i kto od lipca dostanie dodatkowy tysiąc złotych do podstawy.
Letnia rewolucja w szpitalach. Prawie 1000 zł podwyżki na rękę
Od 1 lipca 2026 roku pracownicy publicznej ochrony zdrowia zatrudnieni na etatach mogą liczyć na ustawowy wzrost minimalnych wynagrodzeń (o 8,82 proc.). Dla samych pielęgniarek oznacza to gwarantowany wzrost pensji zasadniczej – w zależności od kwalifikacji - od kilkuset do blisko tysiąca złotych na rękę. Przykładowo, wynagrodzenie minimalne dla pielęgniarki ze specjalizacją wzrośnie o 931,17 zł, osiągając poziom 11 485,59 zł brutto.
Mit biednego medyka obalony? Ponad 16 tysięcy co miesiąc to rzeczywistość
Co ciekawe, jak donosi Rzeczpospolita, wiele z nich już teraz zarabia znacznie więcej niż przewidują ustawowe stawki. Najlepiej opłacane pielęgniarki już teraz mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenia w wysokości nawet 16 tys. zł – wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).
Pielęgniarki z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiają średnio ponad 15,3 tys. zł brutto miesięcznie. Co więcej, aż jedna czwarta tej grupy zawodowej otrzymuje wynagrodzenie powyżej 16,4 tys. zł brutto miesięcznie.
Z danych AOTMiT wynika, że nawet pielęgniarki bez wyższego wykształcenia magisterskiego czy specjalistycznego (tzw. grupa 6., obejmująca osoby z licencjatem lub dyplomem szkoły średniej) zarabiają ok. 11 tys. zł brutto miesięcznie.
Rządowe „widełki” kontra rzeczywistość. Tyle wynosi od lipca absolutne minimum w szpitalach
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie minimalnych stawek zasadniczych, które będą obowiązywać w szpitalach i przychodniach od początku drugiego półrocza.
Grupa zawodowa / Wykształcenie
Nowa stawka minimalna (brutto)
Gwarantowany wzrost (brutto)
Lekarz ze specjalizacją
12 910,16 zł
+1 046,67 zł
Pielęgniarka z magistrem i spec. / Farmaceuta / Fizjoterapeuta (mgr + spec.)
11 485,59 zł
+931,17 zł
Lekarz bez specjalizacji
10 595,24 zł
+858,99 zł
Pielęgniarka (mgr lub spec.) / Położna (mgr / lic. + spec.)
9 081,63 zł
+736,28 zł
Lekarz stażysta
8 458,38 zł
+685,75 zł
Pielęgniarka (licen. / średnie) / Ratownik medyczny / Fizjoterapeuta (lic.)
8 369,35 zł
+678,53 zł
Opiekun medyczny / Inny personel medyczny ze średnim wykształceniem
7 657,06 zł
+620,78 zł
Pracownik niemedyczny (wyższe wykształcenie)
8 903,56 zł
+721,84 zł
Pracownik niemedyczny (średnie wykształcenie)
6 944,78 zł
+563,04 zł
Pracownik niemedyczny (poniżej średniego)
5 787,31 zł
+469,19 zł
Prezentowane kwoty to ustawowe minima oznaczające podstawę wynagrodzenia. Do stawek tych w codziennej praktyce dochodzą liczne dodatki, przykładowo za dyżury nocne lub pracę w święta.
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród
Źródło
- www.rzeczpospolita.pl
- www.rynekzdrowia.pl
