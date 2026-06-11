Rewolucja w ochronie zdrowia. AI pomoże lekarzom, a pacjenci zyskają e-profil

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia wprowadza możliwość gromadzenia i analizy danych. Każda osoba korzystająca z publicznej ochrony zdrowia będzie miała swój e-profil pacjenta, który będzie zawierał dane dotyczące przebytych wizyt lekarskich oraz wyniki badań. Właścicielem i dysponentem danych ma być pacjent. Lekarze będą mieli do nich dostęp, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę. Dzięki temu, że dane będą w jednym miejscu, lekarze różnych specjalizacji czy z różnych placówek będą mogli mieć wgląd w dotychczasowy przebieg leczenia.

E-profil pacjenta i cyfryzacja danych medycznych w systemie e-zdrowia

Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powiedział PAP, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych wyzwań, a ustawę określił jako krok milowy w e-zdrowiu.

– Dotąd codziennością wielu pacjentów w Polsce jest sytuacja, w której najlepszy wehikuł informacji medycznej stanowi teczka, którą sami mają pod pachą. Teraz pacjent nie będzie potrzebował teczki – zauważył ekspert.

Ustawa daje też podstawę prawną do wprowadzenia elektronicznej karty e-DiLO, co umożliwi szybszą diagnostykę onkologiczną. Zakłada także możliwość prowadzenia e-konsyliów, co oznacza szersze możliwości kontaktowania się między specjalistami. Rozbudowuje także funkcjonalności domowej opieki medycznej. To kompleksowa usługa zdalnego leczenia i monitorowania stanu zdrowia pacjentów z wykorzystaniem przygotowanej do tego platformy oraz urządzeń telemedycznych.

Sztuczna inteligencja i platforma usług inteligentnych w diagnostyce

Są także zapisy dotyczące rozwoju platformy usług inteligentnych. Chodzi o możliwość wykorzystania przez lekarzy sztucznej inteligencji.

Platforma usług inteligentnych to system teleinformatyczny, w ramach którego podmioty lecznicze będą miały bezpłatny dostęp do certyfikowanych narzędzi z wykorzystaniem systemów i modeli sztucznej inteligencji. Pozwoli to na wykorzystanie algorytmów i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w diagnostyce, zwłaszcza obrazowej. Będzie to np. możliwe w obszarze wykrywania patologii w tomografii komputerowej klatki piersiowej czy zmian nowotworowych piersi.

Ustawa zawiera również zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów, które po przekazaniu do Hurtowni Danych e-Zdrowia mają być pseudonimizowane. Chodzi o takie ich przetworzenie, by bez użycia dodatkowych informacji nie można było danych przypisać konkretnej osobie.

Systemy Domowej Opieki Medycznej i e-Konsylium oraz Hurtownia Danych e-Zdrowia mają zostać uruchomione w ciągu pięciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Taki sam czas ustawodawca określił na uruchomienie Platformy Usług Inteligentnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)