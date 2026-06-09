Gazeta Prawna
Zdrowie

Zmiany w przychodniach od 1 czerwca: NFZ zablokuje wypłaty niektórym placówkom. Pacjenci mają powody do obaw?

Kobieta siedzi w poczekalni w przychodni
NFZ zablokuje wypłaty przychodniom, które nie stosują się do nowych przepisówShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 10:53

1 czerwca weszły w życie przepisy, które umożliwiają NFZ całkowite zamrożenie wypłat dla nieprzygotowanych przychodni. Nowe restrykcje uderzają w kluczowe obszary leczenia i badań profilaktycznych. Co ta rewolucja oznacza dla wizyt pacjentów u specjalistów?

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Nowa e-rejestracja już działa. Nadciągają problemy dla placówek medycznych

Ruszył kolejny etap wdrażania centralnej e-rejestracji. Dla pacjentów oznacza to ułatwienia, ale dla wielu placówek medycznych początek czerwca 2026 roku to początek problemów.

Czas minął 31 maja. Nowe przepisy uderzają w kluczowe sektory leczenia

Nowe regulacje (będące efektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z września 2025 roku) na tym etapie dotyczą placówek realizujących kluczowe świadczenia. Chodzi o:

  • kardiologię (pierwszorazowe wizyty),
  • mammografię (w ramach programów profilaktycznych),
  • badania HPV HR (diagnostyka przesiewowa).

Szpitale i przychodnie miały czas do 31 maja na wdrożenie odpowiednich procedur technicznych i teleinformatycznych. W przeciwnym razie narażają się na odpowiedzialność.

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Trzy warunki NFZ. Bez tego przychodnie nie zobaczą pieniędzy

Co musiały zrobić przychodnie? Jak podaje Rynek Zdrowia, żeby uniknąć kar od 1 czerwca, placówki medyczne były zobligowane do wykonania trzech kroków:

  1. Przesłanie pełnej bazy danych: Przekazanie do systemu centralnego informacji o wszystkich już zaplanowanych wizytach (zarówno pierwszych, jak i kolejnych).
  2. Odsłonięcie grafików: Udostępnienie w e-rejestracji wolnych terminów na minimum trzy miesiące w przód (lipiec – wrzesień 2026 r.).
  3. Integracja systemowa: Uruchomienie tzw. Modułu Usług Świadczeniodawcy (MUŚ), umożliwiającego cyfrową łączność z centralną bazą.

Uwaga: Jeśli przychodnia zignorowała te wytyczne, NFZ ma prawo wstrzymać jej przelewy na okres do 3 miesięcy. Finansowanie zostanie odblokowane dopiero wtedy, gdy placówka wykona nałożony na nią obowiązek.

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Lipiec przyniesie jeszcze większą zmianę. Ważne dla pacjentów

Czerwcowe zamrożenie funduszy za brak formalności to dopiero przedsmak tego, co wydarzy się już za miesiąc. Od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie kluczowy przepis: NFZ zapłaci za wizytę kardiologiczną czy mammografię tylko wtedy, gdy zostanie ona umówiona przez centralną e-rejestrację.

Dla pacjentów oznacza to jedno – system rezerwacji online staje się głównym kanałem zapisu na państwowe leczenie. Docelowo rozwiązanie to ma całkowicie wyeliminować problem sztucznych kolejek i ułatwić szukanie wolnych miejsc u specjalistów w całym kraju.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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