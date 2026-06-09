Nowa e-rejestracja już działa. Nadciągają problemy dla placówek medycznych

Ruszył kolejny etap wdrażania centralnej e-rejestracji. Dla pacjentów oznacza to ułatwienia, ale dla wielu placówek medycznych początek czerwca 2026 roku to początek problemów.

Czas minął 31 maja. Nowe przepisy uderzają w kluczowe sektory leczenia

Nowe regulacje (będące efektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z września 2025 roku) na tym etapie dotyczą placówek realizujących kluczowe świadczenia. Chodzi o:

kardiologię (pierwszorazowe wizyty),

(pierwszorazowe wizyty), mammografię (w ramach programów profilaktycznych),

(w ramach programów profilaktycznych), badania HPV HR (diagnostyka przesiewowa).

Szpitale i przychodnie miały czas do 31 maja na wdrożenie odpowiednich procedur technicznych i teleinformatycznych. W przeciwnym razie narażają się na odpowiedzialność.

Trzy warunki NFZ. Bez tego przychodnie nie zobaczą pieniędzy

Co musiały zrobić przychodnie? Jak podaje Rynek Zdrowia, żeby uniknąć kar od 1 czerwca, placówki medyczne były zobligowane do wykonania trzech kroków:

Przesłanie pełnej bazy danych: Przekazanie do systemu centralnego informacji o wszystkich już zaplanowanych wizytach (zarówno pierwszych, jak i kolejnych). Odsłonięcie grafików: Udostępnienie w e-rejestracji wolnych terminów na minimum trzy miesiące w przód (lipiec – wrzesień 2026 r.). Integracja systemowa: Uruchomienie tzw. Modułu Usług Świadczeniodawcy (MUŚ), umożliwiającego cyfrową łączność z centralną bazą.

Uwaga: Jeśli przychodnia zignorowała te wytyczne, NFZ ma prawo wstrzymać jej przelewy na okres do 3 miesięcy. Finansowanie zostanie odblokowane dopiero wtedy, gdy placówka wykona nałożony na nią obowiązek.

Lipiec przyniesie jeszcze większą zmianę. Ważne dla pacjentów

Czerwcowe zamrożenie funduszy za brak formalności to dopiero przedsmak tego, co wydarzy się już za miesiąc. Od 1 lipca 2026 roku wchodzi w życie kluczowy przepis: NFZ zapłaci za wizytę kardiologiczną czy mammografię tylko wtedy, gdy zostanie ona umówiona przez centralną e-rejestrację.

Dla pacjentów oznacza to jedno – system rezerwacji online staje się głównym kanałem zapisu na państwowe leczenie. Docelowo rozwiązanie to ma całkowicie wyeliminować problem sztucznych kolejek i ułatwić szukanie wolnych miejsc u specjalistów w całym kraju.

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