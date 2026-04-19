Co wykrywa nowoczesna gastroskopia? Nie tylko wrzody i Helicobacter pylori

Gastroskopia to inwazyjne badanie diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego. Umożliwia ocenę przełyku, żołądka oraz dwunastnicy, przyczyniając się do wykrywania chorób nowotworowych, wrzodów oraz stanów zapalnych. Standardowo do gastroskopii wykorzystuje się gastroskop – długi i giętki przewód o średnicy ok. 10 mm, który wyposażony jest w kamerę umożliwiającą podgląd poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.

Ocena błony śluzowej: podczas gastroskopii lekarz może dokładne obejrzeć i ocenić stan błony śluzowej górnej części przewodu pokarmowego. Pobieranie próbek do badania: w trakcie gastroskopii specjalista może pobrać niewielkie fragmenty tkanek, które następnie są przekazywane są do badania histopatologicznego. Wykrywanie Helicobacter pylori: gastroskopia stanowi jedną z najpewniejszych metod identyfikacji zakażenia tą bakterią, odpowiedzialną za większość przypadków zapalenia żołądka. Badanie pozwala na postawienie trafnej diagnozy oraz dobranie właściwego leczenia farmakologicznego.

Gastroskopia zazwyczaj zajmuje tylko kilka minut. Czas badania może się jednak wydłużyć w sytuacji, gdy konieczne jest pobranie wycinków do analizy lub gdy współpraca pacjenta z lekarzem jest utrudniona.

Gastroskopia w narkozie na NFZ – komu przysługuje bezpłatne znieczulenie?

Gastroskopia może być wykonana bez zastosowania znieczulenia, w znieczuleniu miejscowym lub w znieczuleniu ogólnym (sedacji). Wybór metody ma znaczenie dla komfortu pacjenta. Choć pobieranie próbek tkanek zwykle nie powoduje bólu, samo wprowadzanie endoskopu bywa nieprzyjemne i może wywoływać uczucie dyskomfortu. U części osób pojawia się bowiem uporczywe odbijanie oraz nasilony odruch wymiotny.

Warto mieć na uwadze, że znieczulenie ogólne nie zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. W określonych sytuacjach jest ono w całości finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), o ile istnieją uzasadnione wskazania medyczne, takie jak:

nasilony i trudny do opanowania odruch wymiotny, rozpoznane choroby neurologiczne lub zaburzenia psychiczne, młody wiek pacjenta — dzieci i nastolatki są standardowo badane w sedacji, specyficzna budowa anatomiczna albo silny lęk, który uniemożliwia przeprowadzenie badania w inny sposób.

Gastroskopia przez nos: na czym polega i dlaczego badanie jest mniej stresujące dla pacjentów?

Oprócz standardowej gastroskopii w Polsce przeprowadzana jest również gastroskopia przez nos (transnazalna). Badanie polega na użyciu bardzo cienkiego endoskopu wprowadzanego przez nos, co znacząco ogranicza występowanie odruchu wymiotnego. Dzięki temu jest szczególnie polecane osobom, które źle tolerują tradycyjną gastroskopię lub odczuwają silny dyskomfort podczas badania.

Gastroskopia przez nos na NFZ: Czy to jest możliwe?

Gastroskopia przeznosowa jest w Polsce dostępna w ramach NFZ, jednak oferuje ją zdecydowanie mniej placówek niż klasyczne badanie przeprowadzane przez jamę ustną. Do jej wykonania potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty, a możliwość skorzystania z tej metody zależy od konkretnego ośrodka. Terminy oczekiwania na badanie na NFZ można sprawdzić TUTAJ.

Ile kosztuje gastroskopia przez nos prywatnie? Cennik 2026

Cena komercyjnej gastroskopii przez nos zależy od placówki i miasta. Najczęściej trzeba się liczyć z następującymi wydatkami:

Samo badanie: zwykle około 400–600 zł Znieczulenie miejscowe: 70-100 zł Pobranie wycinków: 75-150 zł/szt. Badanie hist.-pat.: 175-300 zł

Zalety gastroskopii przez nos – swobodne oddychanie i brak sedacji podczas badania

Coraz więcej osób decyduje się na gastroskopię przeznosową, ponieważ jest ona znacznie łagodniejsza w odczuciach niż klasyczne badanie. Wykorzystanie bardzo cienkiego endoskopu (o średnicy zaledwie kilku milimetrów) sprawia, że wprowadzanie aparatu jest mniej odczuwalne i nie wywołuje tak silnej reakcji obronnej organizmu. Dzięki temu odruch wymiotny występuje rzadko lub jest wyraźnie słabszy.

Dużą zaletą tej metody jest także fakt, że zazwyczaj nie ma potrzeby stosowania sedacji, co oznacza krótszy czas przygotowania i szybszy powrót do codziennych aktywności po badaniu. Pacjent przez cały czas oddycha swobodnie, co dodatkowo zmniejsza stres i poprawia ogólne samopoczucie w trakcie procedury.

Przeciwwskazania do badania: Kiedy gastroskopia przez nos nie jest możliwa?

Choć metoda przeznosowa uchodzi za bardziej komfortową, nie zawsze można ją bezpiecznie zastosować. Istnieją sytuacje, w których lekarz może zdecydować o wyborze innej techniki badania:

Nieprawidłowości w budowie nosa i nosogardzieli – zbyt wąskie przewody nosowe, skrzywiona przegroda, przewlekłe stany zapalne, polipy czy częste krwawienia mogą utrudniać lub uniemożliwiać wprowadzenie endoskopu. Poważne schorzenia sercowo-naczyniowe – np. niestabilne nadciśnienie, niedawno przebyty zawał, ciężkie zaburzenia rytmu serca czy zaawansowana niewydolność krążeniowo-oddechowa wymagają szczególnej ostrożności. Niedawne operacje w obrębie nosa lub zatok – świeże rany po zabiegach chirurgicznych zwiększają ryzyko powikłań. Brak zgody pacjenta – jak przy każdej procedurze medycznej, decyzja chorego jest kluczowa. Podejrzenie perforacji przewodu pokarmowego – w sytuacji możliwego uszkodzenia przełyku lub żołądka badanie może być niebezpieczne. Zaburzenia krzepnięcia krwi bez odpowiedniego wyrównania – zwiększają ryzyko krwawienia podczas wprowadzania aparatu.

O wyborze metody badania decyduje lekarz po analizie stanu zdrowia pacjenta. Kluczowe znaczenie ma tu zarówno bezpieczeństwo procedury, jak i indywidualne uwarunkowania medyczne.