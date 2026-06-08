Pieniądze dla osób z chorobami onkologicznymi. Kryterium dochodowe nie obowiązuje

Osoby z chorobami onkologicznymi powinny pamiętać, że mogą liczyć na świadczenia, które realnie mogą podreperować domowy budżet. Jednym z nich jest zasiłek pielęgnacyjny. Choć wysokość tego świadczenia jest raczej symboliczna, to w przeciwieństwie do większości dodatków z pomocy społecznej, przysługuje bez kryterium dochodowego.

Urzędy nie sprawdzają zarobków. Te cztery grupy Polaków dostaną zasiłek

Zasiłek pielęgnacyjny został stworzony po to, żeby przynajmniej w części pokryć wydatki związane z opieką nad osobą, która nie jest w pełni samodzielna. Zgodnie z przepisami pieniądze te mogą trafiać do czterech grup Polaków:

dzieci i nastolatkowie do 16. roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności .

posiadający . osoby dorosłe (powyżej 16 lat) ze znacznym stopniem niepełnosprawności .

ze . osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , pod warunkiem, że pojawiła się ona przed ukończeniem 21. roku życia.

, pod warunkiem, że pojawiła się ona przed ukończeniem 21. roku życia. seniorzy, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku formalności są ograniczone do minimum, ponieważ urzędy przyznają te pieniądze automatycznie.

Jest diagnoza od onkologa? To za mało. Komisja patrzy na coś zupełnie innego

Istotne jest, że nie istnieje żaden wykaz chorób gwarantujących przyznanie świadczenia. Dotyczy to również pacjentów onkologicznych. Dla komisji orzekających kluczowa jest nie tyle sama nazwa schorzenia, ile jego realny wpływ na codzienne życie.

Co to oznacza w praktyce? Osoby przechodzące przez agresywne leczenie onkologiczne (np. wycieńczającą chemioterapię lub radioterapię) często spełniają te wymagania. Podczas oceny wniosku urzędnicy biorą pod uwagę m.in.:

brak zdolności do samodzielnej egzystencji ,

, konieczność stałego wsparcia lub opieki ze strony bliskich ,

, problemy z podstawowymi czynnościami (poruszanie się, przygotowywanie posiłków, ubieranie się).

Tyle wynosi stawka w 2026 roku. Wiemy, kiedy wreszcie wzrosną te kwoty

Obecnie stawka zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta od dłuższego czasu nie była waloryzowana. Dobra wiadomość jest jednak taka, że eksperci przewidują wzrost świadczenia w 2027 roku.

Ważne wykluczenia:Zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony tym, którzy pobierają dodatek pielęgnacyjny z ZUS (tych dwóch świadczeń nie można ze sobą łączyć). Wsparcie nie przysługuje także osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobowe, darmowe utrzymanie (np. niektóre DPS-y) oraz w sytuacji, gdy członek rodziny pobiera już podobne świadczenie za granicą.

Tylko 30 dni na kluczowy krok. Instrukcja, jak nie stracić pieniędzy

Droga do uzyskania zasiłku składa się z trzech etapów. Warto pilnować terminów, by nie zaprzepaścić szansy na pieniądze.

1. Zgromadzenie dokumentacji medycznej

Konieczne jest uzyskanie od lekarza prowadzącego zaświadczenia o stanie zdrowia. Uwaga na czas: dokument ten jest ważny tylko przez 30 dni od momentu wystawienia do dnia włożenia dokumentów do urzędu.

2. Wizyta na komisji (PZOON)

Komplet dokumentów składa się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli decyzja orzeczników będzie niekorzystna, wnioskodawca może złożyć odwołanie: najpierw do zespołu wojewódzkiego (w ciągu 14 dni), a w ostateczności do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

3. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia

Z orzeczeniem o niepełnosprawności należy złożyć właściwy wniosek o wypłatę zasiłku. Można to zrobić tradycyjnie w lokalnym MOPS-ie lub GOPS-ie, albo całkowicie zdalnie przez internet, korzystając z rządowego portalu Emp@tia.

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