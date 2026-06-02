Infrastruktura krytyczna w Polsce. Trwają prace nad nowymi kryteriami

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 15:35

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje nowe kryteria służące do identyfikacji infrastruktury krytycznej. Infrastruktura ta obejmuje systemy, obiekty oraz usługi kluczowe dla funkcjonowania państwa i gospodarki, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Infrastruktura krytyczna w Polsce do zmiany?

W wykazie prac legislacyjnych rządu w ostatnim czasie pojawiła się informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie kryteriów identyfikujących infrastrukturę krytyczną. Projekt ma określać kryteria umożliwiające uznanie obiektu, urządzenia, instalacji, sieci, systemu, usługi albo funkcjonalnie powiązanych obiektów, urządzeń, instalacji, sieci, systemów i usług za infrastrukturę krytyczną. Pracuje nad nim dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Projektowane kryteria są niezbędne do identyfikacji infrastruktury krytycznej zapewniającej realizację ważnych interesów państwa, w tym zapewnienie funkcjonowania organów administracji publicznej, zapewniającej funkcjonowania przedsiębiorstw, zaspokajanie oraz utrzymywanie potrzeb obywateli, w tym potrzeb o charakterze lokalnym jak również zapewniającej świadczenie tzw. usług kluczowych – czytamy w informacji opublikowanej na wykazie.

Jakie będą kryteria infrastruktury krytycznej?

Kryteria te obejmą dwie główne kategorie – sektorowe i przekrojowe. Kryteria sektorowe, to w szczególności progi, w tym progi liczbowe, określające zdolność danego obiektu, urządzenia, instalacji, sieci, systemu lub usługi do:

  • zapewnienia funkcjonowania organów administracji publicznej,
  • zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • zaspokajania potrzeb obywateli,
  • zapewnienia świadczenia usług kluczowych;

Druga kategoria, czyli kryteria przekrojowe, odnoszą się do znaczenia danego obiektu, urządzenia, instalacji, sieci, systemu lub usługi. Mają one objąć:

  • kryteria dotyczące ofiar w ludziach – oceniane na podstawie przewidywanej liczby ofiar śmiertelnych lub rannych;
  • kryteria ewakuacji – oceniane w odniesieniu do liczby ewakuowanych osób lub czasu potrzebnego do ewakuacji;
  • kryteria skutków ekonomicznych – oceniane z uwzględnieniem skali strat ekonomicznych lub pogorszenia jakości świadczenia usług kluczowych;
  • kryteria skutków społecznych – oceniane z uwzględnieniem wpływu na zaufanie publiczne lub zakłócenia codziennego funkcjonowania obywateli, w tym utraty usług kluczowych;
  • kryteria wpływu międzynarodowego – oceniane pod kątem wpływu na wizerunek państwa na arenie międzynarodowej lub możliwość realizacji zobowiązań międzynarodowych;
  • kryteria unikatowości – oceniane w odniesieniu do możliwości zastąpienia lub odtworzenia danego elementu w akceptowalnym czasie.

Projektowane kryteria (podobnie jak obowiązujące), z uwagi na fakt, iż stanowią dane wrażliwe, będą co do zasady oznaczone klauzulą tajności „zastrzeżone” – wyjaśniono.

Planowany czas przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2026 r.

Systemy infrastruktury krytycznej – co to jest?

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. Obejmuje ona systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; łączności; sieci teleinformatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność; zaopatrzenia w wodę; ochrony zdrowia; transportowe; ratownicze; zapewniające ciągłość działania administracji publicznej oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego związanego ochroną infrastruktury krytycznej jest współpraca administracji publicznej. Polega ona na wspólnych działaniach, których celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa.

Innym ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest również współpraca z biznesem. Jej celem jest wypracowanie przejrzystych zasad i procedur między administracją a właścicielami samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej. Wynika to z faktu, iż znaczna część infrastruktury, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, znajduje się w rękach prywatnych.

