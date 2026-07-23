Gazeta Prawna
Kraj

Polska z nową propozycją dla USA. Chodzi o produkcję pocisków Patriot

Bateria rakiet Patriot
Wiceszefowa MON o Patriotach: zaproponowałam produkcję we współpracy z USA i UkrainąGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 21:27

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała w Waszyngtonie, że Polska zaproponowała Stanom Zjednoczonym wspólną produkcję pocisków do systemów Patriot z udziałem Ukrainy. Jak podkreśliła, celem jest ulokowanie produkcji w bezpiecznym miejscu.

Wiceszefowa MON spotkała się ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA. Przekazała podczas briefingu dla mediów, że jednym z poruszonych tematów była produkcja pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

- Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił pan prezydent (Donald) Trump podczas szczytu w Ankarze, czyli o jego deklaracji, o tym, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy - poinformowała Sobkowiak-Czarnecka.

- Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - dodała.

- To jest produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd też nasza oferta, żeby w takiej koprodukcji uczestniczyć - powiedziała wiceminister.

Dodała, że teraz będą toczyły się rozmowy w tej sprawie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską. (PAP)

Autopromocja
cru_praktyczne_aspekty.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

PolskaUSApociski patriot

Powiązane

Władysław Kosiniak-Kamysz
KrajW Europie powstanie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz umieścił wpis
obywatele ukrainy w polsce przedłużony legalny pobyt do 4 marca 2026 ustawa
KrajPolska wsparła Ukrainę sprzętem za 1,55 mld zł. Wśród donacji pociski Patriot
Wołodymyr Zełenski
ŚwiatChaos w ukraińskim rządzie. Wielkie przetasowania nie idą zgodnie z planem prezydenta

Najważniejsze

Krakow,,Poland,-,June,6,,2026:,Karol,Nawrocki,,President,Of
KrajPrezydent Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. To już drugi wniosek
ręce trzymające gotówkę
Magazyn„Mniej więcej”. Dużo długu, mało kredytu, AI nie rewolucjonizuje rynku pracy
Autobus komunikacji miejskiej stojący na przystanku w mieście, do którego wsiadają pasażerowie w różnym wieku.
KrajDarmowe przejazdy dla seniorów: Od jakiego wieku i jakie dokumenty są potrzebne?
Widok na kilka aplikacji na smartfonie, m.in. X (dawniej Twitter), Instagram, Facebook.
MagazynWróbel: kto by się przejmował, skoro tak dobrze się bawimy na X [FELIETON]
Siedziba EBC
Finanse i gospodarkaNowa decyzja EBC. Bank wskazał największe zagrożenie dla gospodarki
BYD
TransportObawy tysięcy kierowców rozwiane. Chiński gigant zapowiedział kluczową inwestycję w Polsce