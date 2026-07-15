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GIS ostrzega przed lodami z Lidla. Mogą zawierać niebezpieczny alergen

Delicious,Chocolate,Ice,Cream,Texture,,Closeup,Photo
GIS ostrzega przed czterema partiami lodów proteinowychShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:28

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w środę o wycofaniu czterech partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Powodem jest ryzyko obecności niezadeklarowanego w składzie alergenu – orzechów nerkowca.

Skrót artykułu

Spożycie produktu przez osoby z alergią na orzechy nerkowca może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej. Dla osób bez alergii na orzechy nerkowca produkt wciąż w pełni nadaje się do spożycia.

GIS ostrzega przed lodami Dubai Style Chocolate z Lidla

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że został poinformowany o prowadzonym przez firmę Lidl Sp. z o.o. Sp. k. oraz dystrybutora firmę Motido GmbH wycofaniu wskazanych poniżej 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate ml ze względu na możliwą obecność niezadeklarowanego alergenu – orzechów nerkowca.

Chodzi o produkt lody proteinowe Dubai Style Chocolate, 500 ml, Gelatelli.

Dotyczy czterech partii lodów: data minimalnej trwałości: 24.11.2027 / Numer partii: D2W48J25R2; data minimalnej trwałości: 25.11.2027 / Numer partii: D3W48J25R2; data minimalnej trwałości: 26.11.2027 / Numer partii: D4W48J25R2; data minimalnej trwałości: 27.11.2027 / Numer partii: D5W48J25R2.

Wycofane lody z Lidla. GIS apeluje do alergików

Dystrybutorem lodów w Unii Europejskiej jest Motido GmbH, Kirchhörder Straße 29, 44229 Dortmund, Niemcy.

Dystrybutorem w Polsce jest Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Jak poinformował GIS dystrybutor, niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu, podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu oraz od konsumentów wskazanych czterech partii produktu. Informacja dla konsumentów została udostępniona na stronie internetowej lidl.pl oraz we wszystkich sklepach Lidl w Polsce. Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z dystrybutorem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po spożyciu, osoby z alergią na orzechy nerkowca powinny bezwzględnie zastosować się do komunikatu i pod żadnym pozorem nie konsumować produktu ze wskazanych powyżej partii. (PAP)

dsr/ kcz/

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Źródło: PAP
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LidlGISlody

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