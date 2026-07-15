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Były szef KRRiT z prokuratorskimi zarzutami. Maciej Ś. ma zakaz opuszczania kraju

toga, prokurator
Były przewodniczący KRRiT Maciej Ś. usłyszał prokuratorskie zarzutyShutterStock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:47

Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał prokuratorskie zarzuty. Wobec Maciej Ś. organy ścigania zastosowały środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju. Sprawa związana jest z kampanią „Sprawiedliwe Sądy”, której organizatorem była Polska Fundacja Narodowa.

Skrót artykułu

Były szef KRRiT usłyszał zarzut m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski - podała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Maciej Ś. jest drugim podejrzanym w sprawie. Pierwszym jest inny były członek Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J., który zarzuty usłyszał już we wtorek wieczorem. Wobec Cezarego J. śledczy także zastosowali środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Jak wyjaśnił prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak, nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego.

Do zatrzymania podejrzanych w tej sprawie: Maciej Ś. i Cezarego J. doszło we wtorek przez agentów CBA.

Na czym polegała kampania „Sprawiedliwe Sądy”?

Przypomnijmy, w ramach kampanii „Sprawiedliwe Sądy” w przestrzeni publicznej: internecie, telewizji oraz na billboardach pojawiały się materiały z hasłami: „Pijany sędzia awanturował się w klubie”, „Sędzia kradł spodnie ”, „Sędzia może kłamać bezkarnie” itp. W tym samym czasie, w którym hasła zaczęły się pojawiać, trwały protesty przeciwników zmian w wymiarze sprawiedliwości. Już wówczas pojawiły się wątpliwości, czy za pieniądze Polskiej Fundacji Narodowej można finansować taką kampanię.

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Źródło: PAP
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