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Trzaskowski odkrył karty i ujawnił nazwiska. Kim są nowe wiceprezydentki stolicy?

Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił, kto będzie go zastępował w RatuszuPAP / Radek Pietruszka
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:11

Wszystko stało się jasne. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jendrysik na swoje zastępczynie. - Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu - powiedział Trzaskowski podczas konferencji prasowej.

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Warszawski Ratusz ma dwie nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski powołał je na swoje zastępczynie po tym, jak rezygnację z tych funkcji złożyły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Kadrowe przetasowania w stołecznym urzędzie miasta związane są z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym. Obydwie złożyły rezygnację na początku lipca.

Kim są nowe wiceprezydentki stolicy?

Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą teraz do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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Rafał TrzaskowskiWarszawaszpital południowy

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