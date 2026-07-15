Warszawski Ratusz ma dwie nowe wiceprezydentki. Rafał Trzaskowski powołał je na swoje zastępczynie po tym, jak rezygnację z tych funkcji złożyły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Kadrowe przetasowania w stołecznym urzędzie miasta związane są z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym. Obydwie złożyły rezygnację na początku lipca.

Kim są nowe wiceprezydentki stolicy?

Magdalena Młochowska w 2012 r. została podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Odpowiadała za kwestie samorządu terytorialnego. W 2016 r. objęła funkcję pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw rozwiązywania problemów lokatorów. Kierowała też Biurem Polityki Lokalowej, a w 2021 r. została koordynatorką ds. zielonej Warszawy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik kierowała m.in. Warszawskim Centrum Opieki Medycznej „Kopernik”, a ostatnio Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Obie panie dołączą teraz do obecnych wiceprezydentów: Tomasza Menciny i Karoliny Bober.