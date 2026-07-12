Nie tylko pogoda może pokrzyżować plany urlopowiczów wypoczywających nad Bałtykiem. Według najświeższych informacji przekazanych w niedzielę przez Główny Inspektorat Sanitarny na blisko 60 kąpieliskach obowiązuję całkowity zakaz wchodzenia do wody. Podano też powody wywieszenia czerwonych flag.
Ci, którzy wybrali się na urlop nad Bałtyk mogą tego pożałować. Pogoda nie rozpieszcza, a do tego najnowsze dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie są optymistyczne. Z uroków morskich fal nie można skorzystać na niemal 60 kąpieliskach.
Gdzie nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli?
Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu.
Ponadto na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławiec Dubaj w powiecie sławieńskim woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. W Bobolinie Zachód przyczyną jest przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii Escherichia coli (E. coli), a w Jarosławcu Dubaj – enterokoków.
W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na 24 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Ustce, Czołpinie, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu i Chałupach. Zamknięto również kąpieliska w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej.
Czerwone flagi wywieszono także na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.
Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
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