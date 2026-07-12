Ci, którzy wybrali się na urlop nad Bałtyk mogą tego pożałować. Pogoda nie rozpieszcza, a do tego najnowsze dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie są optymistyczne. Z uroków morskich fal nie można skorzystać na niemal 60 kąpieliskach.

Gdzie nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli?

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu.

Ponadto na kąpieliskach Bobolin Zachód i Jarosławiec Dubaj w powiecie sławieńskim woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. W Bobolinie Zachód przyczyną jest przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii Escherichia coli (E. coli), a w Jarosławcu Dubaj – enterokoków.

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na 24 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Ustce, Czołpinie, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu i Chałupach. Zamknięto również kąpieliska w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej.

Czerwone flagi wywieszono także na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.