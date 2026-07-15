W Sejmie trwa posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zaopiniuje wnioski w sprawie kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. O wybór ubiegają się zgłoszona przez KO i Lewicę mec. Sylwia Gregorczyk-Abram i kandydat PiS Adam Borowski.

Wybór RPO. PiS przedstawia kandydaturę Adama Borowskiego

Prezentujący kandydaturę Borowskiego poseł Mariusz Gosek podkreślił, że rolą RPO jest stać na straży praw i wolności każdego obywatela, niezależnie od jego przekonań. Zaznaczył, że Polska potrzebuje rzecznika odważnego, niezależnego i odpornego na naciski, który potrafi powiedzieć - nie - każdej władzy, gdy naruszane są prawa obywateli.

- Urząd RPO wymaga nie tylko wiedzy, ale również charakteru. Wiedzę zdobywa się, charakter kształtuje się całe życie. Pan Adam Borowski swój charakter i niezłomną postawę potwierdził w najtrudniejszych momentach historii - zaznaczył.

Sylwia Gregorczyk-Abram kandydatką KO i Lewicy na RPO

Katarzyna Piekarska podkreśliła, że mec. Gregorczyk-Abram jest adwokatką i obrończynią praw człowieka, która od ponad 20 lat angażuje się w działalność społeczną na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, a od 2010 r. łączy aktywizm z praktyką zawodową. Zaznaczyła, że od początku swojej drogi zawodowej angażowała się w sprawy dotyczące ochrony standardów praw człowieka, współpracuje z organizacjami społecznymi i reprezentuje osoby narażone na naruszenia ich praw i wolności.

- W toku swojej działalności zawodowej i społecznej udowodniła wysoki poziom wiedzy merytorycznej, dający gwarancję właściwego sprawowania powierzonych jej obowiązków - podkreśliła. (PAP)